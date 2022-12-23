https://ria.ru/20221223/zaporozhe-1840815185.html
Запорожские власти выразили надежду на полное освобождение региона
Запорожские власти выразили надежду на полное освобождение региона - РИА Новости, 23.12.2022
Запорожские власти выразили надежду на полное освобождение региона
Власти Запорожской области надеются на полное освобождение региона от украинских войск, сил и средств удерживать все линии фронта достаточно, заявил врио... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T13:25
2022-12-23T13:25
2022-12-23T13:31
специальная военная операция на украине
безопасность
евгений балицкий
запорожская область
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Власти Запорожской области надеются на полное освобождение региона от украинских войск, сил и средств удерживать все линии фронта достаточно, заявил врио губернатора Евгений Балицкий. "Я верю, что мы пойдем дальше: в Запорожской области еще не все освободили, мы ждем город Запорожье и надеемся на наших военных. Сил у нас достаточно для того, чтобы точно спокойно удерживать первую, вторую и третью линии фронта, чтобы снять все вопросы по поводу отхода из Энергодара. Никаких атомных станций они уже не увидят больше", - подчеркнул Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, евгений балицкий, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Евгений Балицкий, Запорожская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:25 23.12.2022 (обновлено: 13:31 23.12.2022)
Запорожские власти выразили надежду на полное освобождение региона
Балицкий считает, что сил и средств удерживать все линии фронта под Запорожьем достаточно