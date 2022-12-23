Рейтинг@Mail.ru
Запорожские власти выразили надежду на полное освобождение региона - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/zaporozhe-1840815185.html
Запорожские власти выразили надежду на полное освобождение региона
Запорожские власти выразили надежду на полное освобождение региона - РИА Новости, 23.12.2022
Запорожские власти выразили надежду на полное освобождение региона
Власти Запорожской области надеются на полное освобождение региона от украинских войск, сил и средств удерживать все линии фронта достаточно, заявил врио... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T13:25
2022-12-23T13:31
специальная военная операция на украине
безопасность
евгений балицкий
запорожская область
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839375739_0:103:2736:1642_1920x0_80_0_0_9aac766c27c651c3612dec16b406153e.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Власти Запорожской области надеются на полное освобождение региона от украинских войск, сил и средств удерживать все линии фронта достаточно, заявил врио губернатора Евгений Балицкий. "Я верю, что мы пойдем дальше: в Запорожской области еще не все освободили, мы ждем город Запорожье и надеемся на наших военных. Сил у нас достаточно для того, чтобы точно спокойно удерживать первую, вторую и третью линии фронта, чтобы снять все вопросы по поводу отхода из Энергодара. Никаких атомных станций они уже не увидят больше", - подчеркнул Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839375739_312:0:2639:1745_1920x0_80_0_0_d571175518ec327cc31b72c81f522795.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, евгений балицкий, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Евгений Балицкий, Запорожская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:25 23.12.2022 (обновлено: 13:31 23.12.2022)
 
Запорожские власти выразили надежду на полное освобождение региона

Балицкий считает, что сил и средств удерживать все линии фронта под Запорожьем достаточно

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" Вооруженных сил РФ, задействованная в специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град Вооруженных сил РФ, задействованная в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня "Град" Вооруженных сил РФ, задействованная в специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Власти Запорожской области надеются на полное освобождение региона от украинских войск, сил и средств удерживать все линии фронта достаточно, заявил врио губернатора Евгений Балицкий.
"Я верю, что мы пойдем дальше: в Запорожской области еще не все освободили, мы ждем город Запорожье и надеемся на наших военных. Сил у нас достаточно для того, чтобы точно спокойно удерживать первую, вторую и третью линии фронта, чтобы снять все вопросы по поводу отхода из Энергодара. Никаких атомных станций они уже не увидят больше", - подчеркнул Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЕвгений БалицкийЗапорожская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала