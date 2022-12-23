https://ria.ru/20221223/zaporozhe-1840815185.html

Запорожские власти выразили надежду на полное освобождение региона

Запорожские власти выразили надежду на полное освобождение региона - РИА Новости, 23.12.2022

Запорожские власти выразили надежду на полное освобождение региона

Власти Запорожской области надеются на полное освобождение региона от украинских войск, сил и средств удерживать все линии фронта достаточно, заявил врио... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T13:25

2022-12-23T13:25

2022-12-23T13:31

специальная военная операция на украине

безопасность

евгений балицкий

запорожская область

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Власти Запорожской области надеются на полное освобождение региона от украинских войск, сил и средств удерживать все линии фронта достаточно, заявил врио губернатора Евгений Балицкий. "Я верю, что мы пойдем дальше: в Запорожской области еще не все освободили, мы ждем город Запорожье и надеемся на наших военных. Сил у нас достаточно для того, чтобы точно спокойно удерживать первую, вторую и третью линии фронта, чтобы снять все вопросы по поводу отхода из Энергодара. Никаких атомных станций они уже не увидят больше", - подчеркнул Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

россия

украина

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Кирилл Волков

безопасность, евгений балицкий, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр