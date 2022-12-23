https://ria.ru/20221223/zaporozhe-1840730650.html
Запорожские власти ждут освобождения оккупированной территории в 2023 году
Запорожские власти ждут освобождения оккупированной территории в 2023 году - РИА Новости, 23.12.2022
Запорожские власти ждут освобождения оккупированной территории в 2023 году
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что оккупированная украинскими... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T09:11
2022-12-23T09:11
2022-12-23T09:11
специальная военная операция на украине
общество
запорожская область
россия
владимир рогов
запорожье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что оккупированная украинскими войсками часть региона будет освобождена в 2023 году. "Есть большие небезосновательные надежды, что именно в 2023 году вся Запорожская область будет не только де-юре, но и де-факто частью Российской Федерацией. Оккупированная украинской армией часть региона будет освобождена. Этого ждут все запорожцы, и это неизбежно", - сказал Рогов РИА Новости. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр региона - город Запорожье.
https://ria.ru/20221222/diversanty-1840511480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Общество, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Запорожье
Запорожские власти ждут освобождения оккупированной территории в 2023 году
Член ВГА Рогов уверен, что вся Запорожская область станет частью России в 2023 году