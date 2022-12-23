https://ria.ru/20221223/zaporozhe-1840730650.html

Запорожские власти ждут освобождения оккупированной территории в 2023 году

Запорожские власти ждут освобождения оккупированной территории в 2023 году - РИА Новости, 23.12.2022

Запорожские власти ждут освобождения оккупированной территории в 2023 году

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что оккупированная украинскими... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T09:11

2022-12-23T09:11

2022-12-23T09:11

специальная военная операция на украине

общество

запорожская область

россия

владимир рогов

запорожье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что оккупированная украинскими войсками часть региона будет освобождена в 2023 году. "Есть большие небезосновательные надежды, что именно в 2023 году вся Запорожская область будет не только де-юре, но и де-факто частью Российской Федерацией. Оккупированная украинской армией часть региона будет освобождена. Этого ждут все запорожцы, и это неизбежно", - сказал Рогов РИА Новости. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр региона - город Запорожье.

https://ria.ru/20221222/diversanty-1840511480.html

запорожская область

россия

запорожье

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, запорожская область, россия, владимир рогов, запорожье