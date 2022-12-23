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Запорожские власти ждут освобождения оккупированной территории в 2023 году - РИА Новости, 23.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/zaporozhe-1840730650.html
Запорожские власти ждут освобождения оккупированной территории в 2023 году
Запорожские власти ждут освобождения оккупированной территории в 2023 году - РИА Новости, 23.12.2022
Запорожские власти ждут освобождения оккупированной территории в 2023 году
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что оккупированная украинскими... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T09:11
2022-12-23T09:11
специальная военная операция на украине
общество
запорожская область
россия
владимир рогов
запорожье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что оккупированная украинскими войсками часть региона будет освобождена в 2023 году. "Есть большие небезосновательные надежды, что именно в 2023 году вся Запорожская область будет не только де-юре, но и де-факто частью Российской Федерацией. Оккупированная украинской армией часть региона будет освобождена. Этого ждут все запорожцы, и это неизбежно", - сказал Рогов РИА Новости. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр региона - город Запорожье.
https://ria.ru/20221222/diversanty-1840511480.html
запорожская область
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общество, запорожская область, россия, владимир рогов, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Общество, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Запорожье
09:11 23.12.2022
 
Запорожские власти ждут освобождения оккупированной территории в 2023 году

Член ВГА Рогов уверен, что вся Запорожская область станет частью России в 2023 году

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ на Запорожском направлении
Военнослужащий РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий РФ на Запорожском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что оккупированная украинскими войсками часть региона будет освобождена в 2023 году.
"Есть большие небезосновательные надежды, что именно в 2023 году вся Запорожская область будет не только де-юре, но и де-факто частью Российской Федерацией. Оккупированная украинской армией часть региона будет освобождена. Этого ждут все запорожцы, и это неизбежно", - сказал Рогов РИА Новости.
На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр региона - город Запорожье.
Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ участвуют в боевых действиях на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 13:05Специальная военная операция на Украине
В ДНР и Запорожской области уничтожили две украинские диверсионные группы
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоЗапорожская областьРоссияВладимир РоговЗапорожье
 
 
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