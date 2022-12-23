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ФСБ задержала в Ростовской области украинского наводчика HIMARS
ФСБ задержала в Ростовской области украинского наводчика HIMARS - РИА Новости, 23.12.2022
ФСБ задержала в Ростовской области украинского наводчика HIMARS
ФСБ задержала в Ростовской области украинского агента, выдававшего целеуказания для расчетов американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS,... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T11:40
2022-12-23T11:40
2022-12-23T11:40
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ростовская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. ФСБ задержала в Ростовской области украинского агента, выдававшего целеуказания для расчетов американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщили в пятницу в ФСБ России. Речь о гражданине России и Украины Владиславе Понамареве, который, по данным ФСБ, "был привлечен Службой безопасности Украины к конфиденциальному сотрудничеству". "Понамарев передал украинской стороне данные о дислокации российских военнослужащих и сведения о передвижениях военной техники. В результате по переданным координатам подразделениями ВСУ был нанесен ракетный удар РСЗО HIMARS", - сообщили в ФСБ. В отношении Понамарева возбуждены уголовные дела по статьям "Государственная измена" и "Шпионаж". Когда именно прошло задержание, не уточняется, но известно, что суд уже поместил Понамарева под стражу. Ранее в пятницу ФСБ объявила о задержании украинских агентов также в Пермском крае и Еврейской автономной области.
https://ria.ru/20221221/kraken-1840195280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростовская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Ростовская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Происшествия
ФСБ задержала в Ростовской области украинского наводчика HIMARS
ФСБ задержала в Ростовской области украинского агента, выдававшего указания для HIMARS