https://ria.ru/20221223/zaderzhanie-1840772366.html

ФСБ задержала в Ростовской области украинского наводчика HIMARS

ФСБ задержала в Ростовской области украинского наводчика HIMARS - РИА Новости, 23.12.2022

ФСБ задержала в Ростовской области украинского наводчика HIMARS

ФСБ задержала в Ростовской области украинского агента, выдававшего целеуказания для расчетов американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS,... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T11:40

2022-12-23T11:40

2022-12-23T11:40

россия

ростовская область

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. ФСБ задержала в Ростовской области украинского агента, выдававшего целеуказания для расчетов американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщили в пятницу в ФСБ России. Речь о гражданине России и Украины Владиславе Понамареве, который, по данным ФСБ, "был привлечен Службой безопасности Украины к конфиденциальному сотрудничеству". "Понамарев передал украинской стороне данные о дислокации российских военнослужащих и сведения о передвижениях военной техники. В результате по переданным координатам подразделениями ВСУ был нанесен ракетный удар РСЗО HIMARS", - сообщили в ФСБ. В отношении Понамарева возбуждены уголовные дела по статьям "Государственная измена" и "Шпионаж". Когда именно прошло задержание, не уточняется, но известно, что суд уже поместил Понамарева под стражу. Ранее в пятницу ФСБ объявила о задержании украинских агентов также в Пермском крае и Еврейской автономной области.

https://ria.ru/20221221/kraken-1840195280.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ростовская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, происшествия