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ФСБ задержала в Ростовской области украинского наводчика HIMARS - РИА Новости, 23.12.2022
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ФСБ задержала в Ростовской области украинского наводчика HIMARS
ФСБ задержала в Ростовской области украинского наводчика HIMARS - РИА Новости, 23.12.2022
ФСБ задержала в Ростовской области украинского наводчика HIMARS
ФСБ задержала в Ростовской области украинского агента, выдававшего целеуказания для расчетов американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS,... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T11:40
2022-12-23T11:40
россия
ростовская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. ФСБ задержала в Ростовской области украинского агента, выдававшего целеуказания для расчетов американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщили в пятницу в ФСБ России. Речь о гражданине России и Украины Владиславе Понамареве, который, по данным ФСБ, "был привлечен Службой безопасности Украины к конфиденциальному сотрудничеству". "Понамарев передал украинской стороне данные о дислокации российских военнослужащих и сведения о передвижениях военной техники. В результате по переданным координатам подразделениями ВСУ был нанесен ракетный удар РСЗО HIMARS", - сообщили в ФСБ. В отношении Понамарева возбуждены уголовные дела по статьям "Государственная измена" и "Шпионаж". Когда именно прошло задержание, не уточняется, но известно, что суд уже поместил Понамарева под стражу. Ранее в пятницу ФСБ объявила о задержании украинских агентов также в Пермском крае и Еврейской автономной области.
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россия, ростовская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Ростовская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Происшествия
11:40 23.12.2022
 
ФСБ задержала в Ростовской области украинского наводчика HIMARS

ФСБ задержала в Ростовской области украинского агента, выдававшего указания для HIMARS

© РИА Новости / ФСБ России / Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. ФСБ задержала в Ростовской области украинского агента, выдававшего целеуказания для расчетов американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщили в пятницу в ФСБ России.
Речь о гражданине России и Украины Владиславе Понамареве, который, по данным ФСБ, "был привлечен Службой безопасности Украины к конфиденциальному сотрудничеству".
"Понамарев передал украинской стороне данные о дислокации российских военнослужащих и сведения о передвижениях военной техники. В результате по переданным координатам подразделениями ВСУ был нанесен ракетный удар РСЗО HIMARS", - сообщили в ФСБ.
В отношении Понамарева возбуждены уголовные дела по статьям "Государственная измена" и "Шпионаж". Когда именно прошло задержание, не уточняется, но известно, что суд уже поместил Понамарева под стражу.
Ранее в пятницу ФСБ объявила о задержании украинских агентов также в Пермском крае и Еврейской автономной области.
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РоссияРостовская областьУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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