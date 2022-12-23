https://ria.ru/20221223/yunesko-1840720461.html

Постпред прокомментировал кризис в ЮНЕСКО из-за антироссийской кампании

Постпред прокомментировал кризис в ЮНЕСКО из-за антироссийской кампании - РИА Новости, 23.12.2022

Постпред прокомментировал кризис в ЮНЕСКО из-за антироссийской кампании

Кризис в ЮНЕСКО в результате антироссийской кампании Запада носит беспрецедентный характер, никогда эта площадка не использовалась с таким цинизмом для... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T07:46

2022-12-23T07:46

2022-12-23T07:46

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ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости. Кризис в ЮНЕСКО в результате антироссийской кампании Запада носит беспрецедентный характер, никогда эта площадка не использовалась с таким цинизмом для геополитических целей, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов. "Кризис, разразившийся в этом году в ЮНЕСКО в результате оголтелой антироссийской кампании коллективного Запада, носит беспрецедентный характер. Критические ситуации возникали и раньше, например, из-за финансового шантажа организации со стороны США или недавней пандемии СOVID-19, которая заставила почти на два года перевести работу ЮНЕСКО в виртуальный формат. Но, пожалуй, никогда еще Запад с таким цинизмом не использовал эту международную площадку исключительно для своих геополитических целей, вопиющим образом противоречащих ее гуманитарному мандату", - сказал постпред. Как отметил дипломат, на заседаниях руководящих органов, рабочих групп и других встречах оппоненты неизменно продвигали конфронтационную повестку, сводя дискуссию к обвинениям в адрес РФ, однако это нанесло ущерб не столько России, сколько самой ЮНЕСКО. Он также привел в пример блокировку в ЮНЕСКО принятия сугубо гуманитарного проекта решения исполнительного совета о провозглашении Всемирного дня русского языка и срыв 45-й сессии Комитета всемирного наследия "только из-за того, что западники оказались не в состоянии лишить нас председательства в этом престижном органе".

https://ria.ru/20221208/yunesko-1837317711.html

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в мире, россия, сша, юнеско