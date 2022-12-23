Постпред прокомментировал кризис в ЮНЕСКО из-за антироссийской кампании
Постпред: кризис в ЮНЕСКО из-за антироссийской кампании носит беспрецедентный характер
© AP Photo / Christophe EnaЛоготип ЮНЕСКО
© AP Photo / Christophe Ena
Логотип ЮНЕСКО. Архивное фото
ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости. Кризис в ЮНЕСКО в результате антироссийской кампании Запада носит беспрецедентный характер, никогда эта площадка не использовалась с таким цинизмом для геополитических целей, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов.
"Кризис, разразившийся в этом году в ЮНЕСКО в результате оголтелой антироссийской кампании коллективного Запада, носит беспрецедентный характер. Критические ситуации возникали и раньше, например, из-за финансового шантажа организации со стороны США или недавней пандемии СOVID-19, которая заставила почти на два года перевести работу ЮНЕСКО в виртуальный формат. Но, пожалуй, никогда еще Запад с таким цинизмом не использовал эту международную площадку исключительно для своих геополитических целей, вопиющим образом противоречащих ее гуманитарному мандату", - сказал постпред.
Как отметил дипломат, на заседаниях руководящих органов, рабочих групп и других встречах оппоненты неизменно продвигали конфронтационную повестку, сводя дискуссию к обвинениям в адрес РФ, однако это нанесло ущерб не столько России, сколько самой ЮНЕСКО.
"Из-за действий западников было заблокировано решение многих программных задач. Дело дошло до того, что в отдельных рабочих органах было невозможно согласовать назначение технических экспертов", - сообщил Кузнецов.
Он также привел в пример блокировку в ЮНЕСКО принятия сугубо гуманитарного проекта решения исполнительного совета о провозглашении Всемирного дня русского языка и срыв 45-й сессии Комитета всемирного наследия "только из-за того, что западники оказались не в состоянии лишить нас председательства в этом престижном органе".