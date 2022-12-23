https://ria.ru/20221223/yaroslavl-1840963587.html

Правительство Ярославской области подвело итоги года

Правительство Ярославской области подвело итоги года - РИА Новости, 23.12.2022

Правительство Ярославской области подвело итоги года

Правительство Ярославской области подвело итоги работы в 2022 году, отметив, в частности, рост в 1,5 раза объемов ремонта дорог, а также благоустройство... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T19:53

2022-12-23T19:53

2022-12-23T19:53

ярославская область

ярославская область

жкх

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Правительство Ярославской области подвело итоги работы в 2022 году, отметив, в частности, рост в 1,5 раза объемов ремонта дорог, а также благоустройство значительного количества дворов в разных уголках региона, сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что в пятницу в правительстве Ярославской области обсудили основные результаты работы органов исполнительной власти в 2022 году. "В этом году мы реализовали большое количество социальных проектов. Продолжилось строительство инфраструктуры в районах – школ, больниц, ФАПов, спортивных объектов, учреждений культуры. Огромная работа была проведена по дорогам. Мы в 1,5 раза увеличили объемы ремонта и привели в порядок почти 500 километров дорог. В следующем году ставим задачу также вести работы опережающими темпами", - цитирует губернатора Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, уровень безработицы в Ярославской области - 0,7% – один из самых низких в стране, растет заработная плата, увеличиваются объемы строительства жилья. "Важно, что утверждены стратегические планы развития по каждому из районов области, с которыми по итогам следующего года будем сверять результаты нашей работы", - подчеркнул Евраев. В числе наиболее ярких в 2022 году глава региона назвал проект комплексного благоустройства "Наши дворы". "Всего в регионе было приведено в порядок 483 объекта на общую сумму более 2,3 миллиарда рублей. В том числе благоустроены 318 дворов, 41 общественная территория, созданы 93 детские и спортивные площадки и 23 места для выгула животных. В программе приняли участие все муниципальные образования региона", - информирует пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20221215/modernizatsiya-1838906900.html

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ярославская область, жкх