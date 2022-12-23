https://ria.ru/20221223/yaponiya-1840849500.html

Рост военного бюджета Японии может угрожать России, считает эксперт

Рост военного бюджета Японии может угрожать России, считает эксперт - РИА Новости, 23.12.2022

Рост военного бюджета Японии может угрожать России, считает эксперт

Увеличение оборонного бюджета Японии представляет угрозу для России, хотя эта страна не готовится ни к каким наступательным действиям против соседей, считает... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T14:50

2022-12-23T14:50

2022-12-23T14:50

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Увеличение оборонного бюджета Японии представляет угрозу для России, хотя эта страна не готовится ни к каким наступательным действиям против соседей, считает заместитель проректора по международным отношениям Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Никита Смирнов. Правительство Японии одобрило в пятницу проект бюджета на следующий финансовый год (1 апреля 2023 – 31 марта 2024 года) на рекордные 114,38 триллиона иен (862 миллиарда долларов) с беспрецедентной по размеру частью на оборонные расходы в размере 6,8 триллиона иен (около 51,27 миллиарда долларов), сообщило агентство Киодо. В текущем 2022 финансовом году военные расходы Японии составили 5,4 триллиона иен (40 миллиардов долларов), это около 1,24% ВВП. Рост оборонного бюджета связан с решением правительства к 2027 году довести уровень оборонных расходов до 2%, что в год равно примерно 11 триллионам иен (81 миллиард долларов). "Мы, безусловно, это почувствуем, потому что территория Японии к нам расположена очень близко – соответственно, размещение (новых) военных объектов, в том числе радиолокационных станций систем предупреждения ракетного нападения, если японцы будут разворачивать свою систему, будет проходить в непосредственной близости у наших Курильских островов. А зона действия всех этих систем наверняка будут захватывать зоны Охотского и Японского морей, что создает угрозу для нашего Тихоокеанского флота", - заявил Смирнов РИА Новости. При этом он отметил, что России и другим соседям Японии не стоит "ожидать со стороны японцев наступательных действий". "Но наращивание ими военного потенциала, даже теоретической возможности применения против нас какого-либо вида оружия – высокоскоростного, высокотехнологичного, с использованием сетецентрических технологий – естественно, представляет для нас угрозу", - отметил он. По словам Смирнова, Япония вынуждена учитывать в своих действиях ситуацию в регионе – в частности, обострение вокруг Тайваня, ракетные программы КНДР, а также свои территориальные споры с соседями, например, с Китаем, который ведет добычу полезных ископаемых в спорных водах. "Разыгрывание карты Тайваня имеет место быть, потому что для японцев это вопрос усиления отношений с США… Но они не заинтересованы в военном конфликте. Они как раз за то, чтобы все это решать мирными средствами, без военной составляющей", - отметил эксперт. По словам эксперта, наращивание Японией военного потенциала "не связано с желанием вступать в конфликт, наращивание потенциала – это демонстрация защитной реакции". "Мы (японцы) сделали, мы добились, мы представили – имейте ввиду, что у нас вот это есть. У нас есть зубы, мы готовы их показать. Но вступать в открытый военный конфликт на стороне США – это не очень вероятно, прямо скажем. В японской общественности не на столько доминируют настроения реваншизма, чтобы они могли безапелляционно вступить в военный конфликт в интересах третьей страны", - отметил он. Что касается территориальных споров с Китаем, то "это бряцание оружием будет использоваться как аргумент в переговорах, чтобы можно было принудить партнеров в переговорном процессе, если не к тому, чтобы передать права на работу с этими зонами, то по крайней мере перейти к реализации совместных проектов, чтобы их противник умерил аппетит в добывании полезных ископаемых и начал более корректно относиться к японским пожеланиям в этой сфере", считает Смирнов. По его прогнозу, средства японского оборонного бюджета будут направлены на развитие новых технологий, в том числе двойного назначения, а достанутся эти средства крупнейшим японским корпорациям. Возможно, появятся новые совместные разработки с США, добавляет эксперт. "Я бы не стал однозначно утверждать, что столь значимое увеличение военного бюджета продиктовано исключительно военной необходимостью. Скорее всего, речь идет о том, что под предлогом увеличения военного бюджета японцы эти деньги будут использовать для развития различных коммерческих проектов, которые будут вытекать из технологий военного и двойного назначения", - считает Смирнов.

https://ria.ru/20221223/protest-1840775684.html

https://ria.ru/20221223/zapad-1840695096.html

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