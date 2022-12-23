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Число погибших из-за снегопадов в Японии выросло до восьми, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.12.2022
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Число погибших из-за снегопадов в Японии выросло до восьми, сообщили СМИ
Число погибших из-за снегопадов в Японии выросло до восьми, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.12.2022
Число погибших из-за снегопадов в Японии выросло до восьми, сообщили СМИ
Число погибших в результате снегопадов в Японии увеличилось до восьми, а количество пострадавших выросло до 45, передает телеканал NHK. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T05:47
2022-12-23T05:47
в мире
япония
киото (префектура)
осака (город)
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ТОКИО, 23 дек – РИА Новости. Число погибших в результате снегопадов в Японии увеличилось до восьми, а количество пострадавших выросло до 45, передает телеканал NHK. Ранее сообщалось о четырех погибших и 23 пострадавших. Сильнейшие снегопады обрушились на север и запад Японии в начале этой недели. Наблюдались перебои с электричеством, сотовой связью, возникают задержки в железнодорожном сообщении. На дорогах в результате снегопадов образовались заторы длиной в 20-30 километров, на ликвидацию которых ушло почти три дня. Согласно прогнозам метеорологов, новые мощные снегопады обрушатся на северный и западный регионы с 23 декабря. За 24 часа в ряде районов может выпасть от 30 до 90 сантиметров снега. Под влиянием циклона утром пятницы небольшой снег наблюдался также в районе городов Киото и Осака, расположенных намного южнее. Людей в тех районах, где наблюдаются мощные снегопады, призывают не выходить из домов без необходимости и заранее обеспечить себя водой и продовольствием. Для избежания возникновения заторов на национальных трассах подразделение министерства транспорта по району Хокурику не исключило возможности закрытия ряда дорог для движения автомобилей.
https://ria.ru/20221223/aviareysy-1840708557.html
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япония
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в мире, япония, киото (префектура), осака (город)
В мире, Япония, Киото (префектура), Осака (город)
05:47 23.12.2022
 
Число погибших из-за снегопадов в Японии выросло до восьми, сообщили СМИ

NHK: число погибших из-за снегопадов в Японии увеличилось до восьми

CC BY 2.0 / dave.see / Niseko, JapanЗима в Японии
Зима в Японии - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
CC BY 2.0 / dave.see / Niseko, Japan
Зима в Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 23 дек – РИА Новости. Число погибших в результате снегопадов в Японии увеличилось до восьми, а количество пострадавших выросло до 45, передает телеканал NHK.
Ранее сообщалось о четырех погибших и 23 пострадавших.
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Сильнейшие снегопады обрушились на север и запад Японии в начале этой недели. Наблюдались перебои с электричеством, сотовой связью, возникают задержки в железнодорожном сообщении. На дорогах в результате снегопадов образовались заторы длиной в 20-30 километров, на ликвидацию которых ушло почти три дня.
Согласно прогнозам метеорологов, новые мощные снегопады обрушатся на северный и западный регионы с 23 декабря. За 24 часа в ряде районов может выпасть от 30 до 90 сантиметров снега. Под влиянием циклона утром пятницы небольшой снег наблюдался также в районе городов Киото и Осака, расположенных намного южнее.
Людей в тех районах, где наблюдаются мощные снегопады, призывают не выходить из домов без необходимости и заранее обеспечить себя водой и продовольствием. Для избежания возникновения заторов на национальных трассах подразделение министерства транспорта по району Хокурику не исключило возможности закрытия ряда дорог для движения автомобилей.
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