https://ria.ru/20221223/yaponiya-1840713486.html

Число погибших из-за снегопадов в Японии выросло до восьми, сообщили СМИ

Число погибших из-за снегопадов в Японии выросло до восьми, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.12.2022

Число погибших из-за снегопадов в Японии выросло до восьми, сообщили СМИ

Число погибших в результате снегопадов в Японии увеличилось до восьми, а количество пострадавших выросло до 45, передает телеканал NHK. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T05:47

2022-12-23T05:47

2022-12-23T05:47

в мире

япония

киото (префектура)

осака (город)

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ТОКИО, 23 дек – РИА Новости. Число погибших в результате снегопадов в Японии увеличилось до восьми, а количество пострадавших выросло до 45, передает телеканал NHK. Ранее сообщалось о четырех погибших и 23 пострадавших. Сильнейшие снегопады обрушились на север и запад Японии в начале этой недели. Наблюдались перебои с электричеством, сотовой связью, возникают задержки в железнодорожном сообщении. На дорогах в результате снегопадов образовались заторы длиной в 20-30 километров, на ликвидацию которых ушло почти три дня. Согласно прогнозам метеорологов, новые мощные снегопады обрушатся на северный и западный регионы с 23 декабря. За 24 часа в ряде районов может выпасть от 30 до 90 сантиметров снега. Под влиянием циклона утром пятницы небольшой снег наблюдался также в районе городов Киото и Осака, расположенных намного южнее. Людей в тех районах, где наблюдаются мощные снегопады, призывают не выходить из домов без необходимости и заранее обеспечить себя водой и продовольствием. Для избежания возникновения заторов на национальных трассах подразделение министерства транспорта по району Хокурику не исключило возможности закрытия ряда дорог для движения автомобилей.

https://ria.ru/20221223/aviareysy-1840708557.html

https://ria.ru/20221223/primore-1840709476.html

япония

киото (префектура)

осака (город)

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в мире, япония, киото (префектура), осака (город)