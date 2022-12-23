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Правительство подготовило проект об упрощении порядка выплат Героям России - РИА Новости, 23.12.2022
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Правительство подготовило проект об упрощении порядка выплат Героям России
Правительство подготовило проект об упрощении порядка выплат Героям России - РИА Новости, 23.12.2022
Правительство подготовило проект об упрощении порядка выплат Героям России
Правительство РФ подготовило законопроект, предусматривающий беззаявительный порядок назначения выплат Героям России и Героям труда, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T15:07
2022-12-23T15:18
общество
михаил мишустин
россия
правительство рф
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Правительство РФ подготовило законопроект, предусматривающий беззаявительный порядок назначения выплат Героям России и Героям труда, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу. "После корректировки законодательства людям не нужно будет подавать заявления на получение такой поддержки. Не потребуется и представлять подтверждающие документы, это будет делаться через единую систему межведомственного электронного взаимодействия", - сказал премьер. Награжденные смогут выбрать денежную выплату или же натуральные льготы.
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общество, михаил мишустин, россия, правительство рф
Общество, Михаил Мишустин, Россия, Правительство РФ
15:07 23.12.2022 (обновлено: 15:18 23.12.2022)
 
Правительство подготовило проект об упрощении порядка выплат Героям России

Правительство подготовило проект о беззаявительных выплатах Героям России и Героям труда

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкЗолотая медаль "Герой России"
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Правительство РФ подготовило законопроект, предусматривающий беззаявительный порядок назначения выплат Героям России и Героям труда, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу.
"После корректировки законодательства людям не нужно будет подавать заявления на получение такой поддержки. Не потребуется и представлять подтверждающие документы, это будет делаться через единую систему межведомственного электронного взаимодействия", - сказал премьер.
Награжденные смогут выбрать денежную выплату или же натуральные льготы.
Посетитель на открытии выставки Герои Отечества. Георгиевская история России в День Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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ОбществоМихаил МишустинРоссияПравительство РФ
 
 
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