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Правительство подготовило проект об упрощении порядка выплат Героям России

Правительство подготовило проект об упрощении порядка выплат Героям России - РИА Новости, 23.12.2022

Правительство подготовило проект об упрощении порядка выплат Героям России

Правительство РФ подготовило законопроект, предусматривающий беззаявительный порядок назначения выплат Героям России и Героям труда, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T15:07

2022-12-23T15:07

2022-12-23T15:18

общество

михаил мишустин

россия

правительство рф

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Правительство РФ подготовило законопроект, предусматривающий беззаявительный порядок назначения выплат Героям России и Героям труда, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу. "После корректировки законодательства людям не нужно будет подавать заявления на получение такой поддержки. Не потребуется и представлять подтверждающие документы, это будет делаться через единую систему межведомственного электронного взаимодействия", - сказал премьер. Награжденные смогут выбрать денежную выплату или же натуральные льготы.

https://ria.ru/20221209/geroi-1836922061.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, михаил мишустин, россия, правительство рф