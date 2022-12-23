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Правительство подготовило проект об упрощении порядка выплат Героям России
Правительство подготовило проект об упрощении порядка выплат Героям России - РИА Новости, 23.12.2022
Правительство подготовило проект об упрощении порядка выплат Героям России
Правительство РФ подготовило законопроект, предусматривающий беззаявительный порядок назначения выплат Героям России и Героям труда, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T15:07
2022-12-23T15:07
2022-12-23T15:18
общество
михаил мишустин
россия
правительство рф
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Правительство РФ подготовило законопроект, предусматривающий беззаявительный порядок назначения выплат Героям России и Героям труда, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу. "После корректировки законодательства людям не нужно будет подавать заявления на получение такой поддержки. Не потребуется и представлять подтверждающие документы, это будет делаться через единую систему межведомственного электронного взаимодействия", - сказал премьер. Награжденные смогут выбрать денежную выплату или же натуральные льготы.
https://ria.ru/20221209/geroi-1836922061.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин, россия, правительство рф
Общество, Михаил Мишустин, Россия, Правительство РФ
15:07 23.12.2022 (обновлено: 15:18 23.12.2022)
Правительство подготовило проект об упрощении порядка выплат Героям России
Правительство подготовило проект о беззаявительных выплатах Героям России и Героям труда