https://ria.ru/20221223/vygoda-1840957873.html

США извлекают выгоду из украинского кризиса, заявил посол Китая в ЕС

США извлекают выгоду из украинского кризиса, заявил посол Китая в ЕС - РИА Новости, 23.12.2022

США извлекают выгоду из украинского кризиса, заявил посол Китая в ЕС

Соединенные Штаты извлекают выгоду из украинского кризиса и не хотят видеть его конца, заявил посол КНР в Евросоюзе Фу Цун в интервью изданию South China... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T19:32

2022-12-23T19:32

2022-12-23T20:07

в мире

фу цун

сша

китай

европа

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

джо байден

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ПЕКИН, 23 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты извлекают выгоду из украинского кризиса и не хотят видеть его конца, заявил посол КНР в Евросоюзе Фу Цун в интервью изданию South China Morning Post. "Важнее всего остановить боевые действия, прекратить огонь, чтобы спасти жизни, и мы сделаем все возможное, чтобы этого добиться. Мы знаем, что некоторые страны или некоторые люди в определенных странах не хотят видеть прекращения вражды. Мы не считаем, что это правильно", — сказал он.По словам дипломата, США получают выгоду от нынешнего конфликта, поставляя оружие киевскому режиму и наживаясь на энергетическом кризисе в Европе. В среду президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон для переговоров с американским коллегой Джо Байденом. В этот же день госсекретарь Энтони Блинкен объявил о выделении Киеву нового пакета помощи. В него, в частности, вошли 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия, оптика и приборы ночного видения, бронежилеты, средства спутниковой связи и другое снаряжение.На фоне российской спецоперации США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что западная военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с ней становится законной целью для российских ВКС. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поставки вооружений продлевают страдания украинского народа на дольше, чем это могло бы быть.С 24 февраля проходит специальная операция по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221223/ukraina-1840896569.html

https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840365142.html

сша

китай

европа

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