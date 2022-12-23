19:32 23.12.2022 (обновлено: 20:07 23.12.2022)
США извлекают выгоду из украинского кризиса, заявил посол Китая в ЕС
Посол Китая в Евросоюзе Фу Цун обвинил США в извлечении выгоды из украинского кризиса
Посол КНР в Евросоюзе Фу Цун . Архивное фото
ПЕКИН, 23 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты извлекают выгоду из украинского кризиса и не хотят видеть его конца, заявил посол КНР в Евросоюзе Фу Цун в интервью изданию South China Morning Post.
"Важнее всего остановить боевые действия, прекратить огонь, чтобы спасти жизни, и мы сделаем все возможное, чтобы этого добиться. Мы знаем, что некоторые страны или некоторые люди в определенных странах не хотят видеть прекращения вражды. Мы не считаем, что это правильно", — сказал он.
По словам дипломата, США получают выгоду от нынешнего конфликта, поставляя оружие киевскому режиму и наживаясь на энергетическом кризисе в Европе.
В среду президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон для переговоров с американским коллегой Джо Байденом. В этот же день госсекретарь Энтони Блинкен объявил о выделении Киеву нового пакета помощи. В него, в частности, вошли 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия, оптика и приборы ночного видения, бронежилеты, средства спутниковой связи и другое снаряжение.
На фоне российской спецоперации США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что западная военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с ней становится законной целью для российских ВКС. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поставки вооружений продлевают страдания украинского народа на дольше, чем это могло бы быть.
С 24 февраля проходит специальная операция по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".