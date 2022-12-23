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США извлекают выгоду из украинского кризиса, заявил посол Китая в ЕС - РИА Новости, 23.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/vygoda-1840957873.html
США извлекают выгоду из украинского кризиса, заявил посол Китая в ЕС
США извлекают выгоду из украинского кризиса, заявил посол Китая в ЕС - РИА Новости, 23.12.2022
США извлекают выгоду из украинского кризиса, заявил посол Китая в ЕС
Соединенные Штаты извлекают выгоду из украинского кризиса и не хотят видеть его конца, заявил посол КНР в Евросоюзе Фу Цун в интервью изданию South China... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T19:32
2022-12-23T20:07
в мире
фу цун
сша
китай
европа
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
джо байден
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ПЕКИН, 23 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты извлекают выгоду из украинского кризиса и не хотят видеть его конца, заявил посол КНР в Евросоюзе Фу Цун в интервью изданию South China Morning Post. "Важнее всего остановить боевые действия, прекратить огонь, чтобы спасти жизни, и мы сделаем все возможное, чтобы этого добиться. Мы знаем, что некоторые страны или некоторые люди в определенных странах не хотят видеть прекращения вражды. Мы не считаем, что это правильно", — сказал он.По словам дипломата, США получают выгоду от нынешнего конфликта, поставляя оружие киевскому режиму и наживаясь на энергетическом кризисе в Европе. В среду президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон для переговоров с американским коллегой Джо Байденом. В этот же день госсекретарь Энтони Блинкен объявил о выделении Киеву нового пакета помощи. В него, в частности, вошли 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия, оптика и приборы ночного видения, бронежилеты, средства спутниковой связи и другое снаряжение.На фоне российской спецоперации США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что западная военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с ней становится законной целью для российских ВКС. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поставки вооружений продлевают страдания украинского народа на дольше, чем это могло бы быть.С 24 февраля проходит специальная операция по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221223/ukraina-1840896569.html
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сша
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в мире, фу цун, сша, китай, европа, владимир зеленский, джо байден, воздушно-космические силы россии, нато, украина
В мире, Фу Цун, США, Китай, Европа, Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Джо Байден, Воздушно-космические силы России, НАТО, Украина
19:32 23.12.2022 (обновлено: 20:07 23.12.2022)
 
США извлекают выгоду из украинского кризиса, заявил посол Китая в ЕС

Посол Китая в Евросоюзе Фу Цун обвинил США в извлечении выгоды из украинского кризиса

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПосол КНР в Евросоюзе Фу Цун
Посол КНР в Евросоюзе Фу Цун - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол КНР в Евросоюзе Фу Цун . Архивное фото
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ПЕКИН, 23 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты извлекают выгоду из украинского кризиса и не хотят видеть его конца, заявил посол КНР в Евросоюзе Фу Цун в интервью изданию South China Morning Post.
"Важнее всего остановить боевые действия, прекратить огонь, чтобы спасти жизни, и мы сделаем все возможное, чтобы этого добиться. Мы знаем, что некоторые страны или некоторые люди в определенных странах не хотят видеть прекращения вражды. Мы не считаем, что это правильно", — сказал он.
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 16:33
В США объяснили, чем рискует Европа и НАТО из-за Украины
По словам дипломата, США получают выгоду от нынешнего конфликта, поставляя оружие киевскому режиму и наживаясь на энергетическом кризисе в Европе.
В среду президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон для переговоров с американским коллегой Джо Байденом. В этот же день госсекретарь Энтони Блинкен объявил о выделении Киеву нового пакета помощи. В него, в частности, вошли 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия, оптика и приборы ночного видения, бронежилеты, средства спутниковой связи и другое снаряжение.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Артемовска (украинское название — Бахмут) - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 19:47Специальная военная операция на Украине
В Китае увидели в визите Зеленского в США важный сигнал по переговорам
На фоне российской спецоперации США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что западная военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с ней становится законной целью для российских ВКС. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поставки вооружений продлевают страдания украинского народа на дольше, чем это могло бы быть.
С 24 февраля проходит специальная операция по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 19:04Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФу ЦунСШАКитайЕвропаВладимир ЗеленскийДжо БайденВоздушно-космические силы РоссииНАТОУкраина
 
 
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