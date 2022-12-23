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Американца выдворят из Анапы за нарушение визового режима

Американца выдворят из Анапы за нарушение визового режима - РИА Новости, 23.12.2022

Американца выдворят из Анапы за нарушение визового режима

Гражданина США, находившегося в Анапе, выдворят из РФ и оштрафуют на 2 тысячи рублей за нарушение визового режима, сообщает объединённая пресс-служба судов... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T17:26

2022-12-23T17:26

2022-12-23T17:26

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КРАСНОДАР, 23 дек – РИА Новости. Гражданина США, находившегося в Анапе, выдворят из РФ и оштрафуют на 2 тысячи рублей за нарушение визового режима, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края. Уроженцу штата Калифорния Джейми Диасу инкриминируют ч 1.1. статьи 18.8 КоАП РФ ( нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ). "Суд постановил признать гражданина США виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей, с административным принудительным выдворением за пределы РФ", - говорится в сообщении. Установлено, что иностранный гражданин въехал на территорию РФ в декабре 2019 года и находился в Анапе по деловой визе. Срок временного пребывания истек 28 ноября 2022 года. В судебном заседании Диас признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Диаса поместили в Центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению до фактического исполнения решения суда. Постановление в законную силу не вступило.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, анапа, сша, в мире