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Американца выдворят из Анапы за нарушение визового режима - РИА Новости, 23.12.2022
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Американца выдворят из Анапы за нарушение визового режима
Американца выдворят из Анапы за нарушение визового режима - РИА Новости, 23.12.2022
Американца выдворят из Анапы за нарушение визового режима
Гражданина США, находившегося в Анапе, выдворят из РФ и оштрафуют на 2 тысячи рублей за нарушение визового режима, сообщает объединённая пресс-служба судов... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T17:26
2022-12-23T17:26
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КРАСНОДАР, 23 дек – РИА Новости. Гражданина США, находившегося в Анапе, выдворят из РФ и оштрафуют на 2 тысячи рублей за нарушение визового режима, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края. Уроженцу штата Калифорния Джейми Диасу инкриминируют ч 1.1. статьи 18.8 КоАП РФ ( нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ). "Суд постановил признать гражданина США виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей, с административным принудительным выдворением за пределы РФ", - говорится в сообщении. Установлено, что иностранный гражданин въехал на территорию РФ в декабре 2019 года и находился в Анапе по деловой визе. Срок временного пребывания истек 28 ноября 2022 года. В судебном заседании Диас признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Диаса поместили в Центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению до фактического исполнения решения суда. Постановление в законную силу не вступило.
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россия, анапа, сша, в мире
Россия, Анапа, США, В мире
17:26 23.12.2022
 
Американца выдворят из Анапы за нарушение визового режима

Гражданина США выдворят из Анапы и оштрафуют за нарушение визового режима

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 23 дек – РИА Новости. Гражданина США, находившегося в Анапе, выдворят из РФ и оштрафуют на 2 тысячи рублей за нарушение визового режима, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.
Уроженцу штата Калифорния Джейми Диасу инкриминируют ч 1.1. статьи 18.8 КоАП РФ ( нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ).
"Суд постановил признать гражданина США виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей, с административным принудительным выдворением за пределы РФ", - говорится в сообщении.
Установлено, что иностранный гражданин въехал на территорию РФ в декабре 2019 года и находился в Анапе по деловой визе. Срок временного пребывания истек 28 ноября 2022 года.
В судебном заседании Диас признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.
Диаса поместили в Центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению до фактического исполнения решения суда. Постановление в законную силу не вступило.
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