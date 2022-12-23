Рейтинг@Mail.ru
Кириенко: сейчас время вызовов, убеждения нужно подтверждать поступками - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221223/vremya-1840944337.html
Кириенко: сейчас время вызовов, убеждения нужно подтверждать поступками
Кириенко: сейчас время вызовов, убеждения нужно подтверждать поступками - РИА Новости, 23.12.2022
Кириенко: сейчас время вызовов, убеждения нужно подтверждать поступками
Сегодняшнее время вызовов и испытаний требует того, чтобы все убеждения подтверждались не только словами, но и делами и поступками, заявил первый... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T18:50
2022-12-23T18:50
общество
сергей кириенко
владимир путин
россия
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799102267_0:30:2000:1155_1920x0_80_0_0_ebc71f4dbb9493a32f74be0831494ad0.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сегодняшнее время вызовов и испытаний требует того, чтобы все убеждения подтверждались не только словами, но и делами и поступками, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии вручения премии "Время молодых". Премия "Время молодых" - проект от Росмолодежи. Премия предназначена для лидеров молодежных сообществ в возрасте до 35 лет, которые объединили вокруг себя наибольшее число единомышленников и реализовавших социально значимые инициативы "Вторая наша цель премии "Время молодых" - показать настоящих героев. Так всегда было - воспитание проходит все на примерах, на личных примерах… Воспитание всегда проходит на примере героев. И сегодняшнее время, время вызов и испытаний требует того, чтобы все убеждения подтверждались не только словами, но и делами, поступками", - сказал Кириенко. Он также отметил, что в России каждый человек талантлив, но большая и кропотливая работа - найти, как можно реализовать свой талант. Он добавил, что также герои - это волонтеры. Первый замглавы администрации президента также выразил мнение, что молодость - это способность с удивлением смотреть на окружающий тебя мир и мечтать, она не определяется возрастом - только состоянием души. Он напомнил, что в прошлом году к президенту РФ Владимиру Путину обратилась молодежь из других стран с просьбой допустить иностранцев к участию к конкурсе "Лидеры России". "В финал конкурса у нас пришёлся на март-месяц. Самый эпицентр вот этой истерии, которая была в мире с попыткой обвинить во всем России, с попыткой отменить историю, отказаться от российской культуры. Вот самая такая истерика, шабаш", - подчеркнул политик. Кириенко уточнил, что на финал приехали участники из 150 стран, которые добирались "по трое-четверо суток".
https://ria.ru/20221222/putin-1840608323.html
https://ria.ru/20221218/dvizhenie-1839613916.html
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799102267_297:0:2000:1277_1920x0_80_0_0_7a618829211f6c6251be0d6063c83bfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей кириенко, владимир путин, россия, донбасс
Общество, Сергей Кириенко, Владимир Путин, Россия, Донбасс
18:50 23.12.2022
 
Кириенко: сейчас время вызовов, убеждения нужно подтверждать поступками

Кириенко заявил, что сейчас время вызовов и убеждения нужно подтверждать поступками

© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сегодняшнее время вызовов и испытаний требует того, чтобы все убеждения подтверждались не только словами, но и делами и поступками, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии вручения премии "Время молодых".
Премия "Время молодых" - проект от Росмолодежи. Премия предназначена для лидеров молодежных сообществ в возрасте до 35 лет, которые объединили вокруг себя наибольшее число единомышленников и реализовавших социально значимые инициативы
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 17:11
Примеры деятельного патриотизма должны вдохновлять молодежь, считает Путин
"Вторая наша цель премии "Время молодых" - показать настоящих героев. Так всегда было - воспитание проходит все на примерах, на личных примерах… Воспитание всегда проходит на примере героев. И сегодняшнее время, время вызов и испытаний требует того, чтобы все убеждения подтверждались не только словами, но и делами, поступками", - сказал Кириенко.
Он также отметил, что в России каждый человек талантлив, но большая и кропотливая работа - найти, как можно реализовать свой талант.
"И настоящие герои те, кто свои убеждения сейчас подтверждают своими действиями и своими поступками. И, конечно, это, в первую очередь, военнослужащие, которые защищают сегодня и русских людей на Донбассе, и защищают всю нашу Россию", - добавил первый замглавы администрации президента РФ.
Он добавил, что также герои - это волонтеры.
Первый замглавы администрации президента также выразил мнение, что молодость - это способность с удивлением смотреть на окружающий тебя мир и мечтать, она не определяется возрастом - только состоянием души.
Он напомнил, что в прошлом году к президенту РФ Владимиру Путину обратилась молодежь из других стран с просьбой допустить иностранцев к участию к конкурсе "Лидеры России".
"В финал конкурса у нас пришёлся на март-месяц. Самый эпицентр вот этой истерии, которая была в мире с попыткой обвинить во всем России, с попыткой отменить историю, отказаться от российской культуры. Вот самая такая истерика, шабаш", - подчеркнул политик.
Кириенко уточнил, что на финал приехали участники из 150 стран, которые добирались "по трое-четверо суток".
Участники первого съезда Российского движения детей и молодежи в Центральном выставочном зале Манеж в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря, 23:36
Российское движение детей и молодежи определило свои миссии
 
ОбществоСергей КириенкоВладимир ПутинРоссияДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала