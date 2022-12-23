https://ria.ru/20221223/vremya-1840944337.html
Кириенко: сейчас время вызовов, убеждения нужно подтверждать поступками
Кириенко: сейчас время вызовов, убеждения нужно подтверждать поступками - РИА Новости, 23.12.2022
Кириенко: сейчас время вызовов, убеждения нужно подтверждать поступками
Сегодняшнее время вызовов и испытаний требует того, чтобы все убеждения подтверждались не только словами, но и делами и поступками, заявил первый... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T18:50
2022-12-23T18:50
2022-12-23T18:50
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сергей кириенко
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сегодняшнее время вызовов и испытаний требует того, чтобы все убеждения подтверждались не только словами, но и делами и поступками, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии вручения премии "Время молодых". Премия "Время молодых" - проект от Росмолодежи. Премия предназначена для лидеров молодежных сообществ в возрасте до 35 лет, которые объединили вокруг себя наибольшее число единомышленников и реализовавших социально значимые инициативы "Вторая наша цель премии "Время молодых" - показать настоящих героев. Так всегда было - воспитание проходит все на примерах, на личных примерах… Воспитание всегда проходит на примере героев. И сегодняшнее время, время вызов и испытаний требует того, чтобы все убеждения подтверждались не только словами, но и делами, поступками", - сказал Кириенко. Он также отметил, что в России каждый человек талантлив, но большая и кропотливая работа - найти, как можно реализовать свой талант. Он добавил, что также герои - это волонтеры. Первый замглавы администрации президента также выразил мнение, что молодость - это способность с удивлением смотреть на окружающий тебя мир и мечтать, она не определяется возрастом - только состоянием души. Он напомнил, что в прошлом году к президенту РФ Владимиру Путину обратилась молодежь из других стран с просьбой допустить иностранцев к участию к конкурсе "Лидеры России". "В финал конкурса у нас пришёлся на март-месяц. Самый эпицентр вот этой истерии, которая была в мире с попыткой обвинить во всем России, с попыткой отменить историю, отказаться от российской культуры. Вот самая такая истерика, шабаш", - подчеркнул политик. Кириенко уточнил, что на финал приехали участники из 150 стран, которые добирались "по трое-четверо суток".
https://ria.ru/20221222/putin-1840608323.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, сергей кириенко, владимир путин, россия, донбасс
Общество, Сергей Кириенко, Владимир Путин, Россия, Донбасс
Кириенко: сейчас время вызовов, убеждения нужно подтверждать поступками
Кириенко заявил, что сейчас время вызовов и убеждения нужно подтверждать поступками
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сегодняшнее время вызовов и испытаний требует того, чтобы все убеждения подтверждались не только словами, но и делами и поступками, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии вручения премии "Время молодых".
Премия "Время молодых" - проект от Росмолодежи. Премия предназначена для лидеров молодежных сообществ в возрасте до 35 лет, которые объединили вокруг себя наибольшее число единомышленников и реализовавших социально значимые инициативы
"Вторая наша цель премии "Время молодых" - показать настоящих героев. Так всегда было - воспитание проходит все на примерах, на личных примерах… Воспитание всегда проходит на примере героев. И сегодняшнее время, время вызов и испытаний требует того, чтобы все убеждения подтверждались не только словами, но и делами, поступками", - сказал Кириенко.
Он также отметил, что в России каждый человек талантлив, но большая и кропотливая работа - найти, как можно реализовать свой талант.
"И настоящие герои те, кто свои убеждения сейчас подтверждают своими действиями и своими поступками. И, конечно, это, в первую очередь, военнослужащие, которые защищают сегодня и русских людей на Донбассе, и защищают всю нашу Россию", - добавил первый замглавы администрации президента РФ.
Он добавил, что также герои - это волонтеры.
Первый замглавы администрации президента также выразил мнение, что молодость - это способность с удивлением смотреть на окружающий тебя мир и мечтать, она не определяется возрастом - только состоянием души.
Он напомнил, что в прошлом году к президенту РФ Владимиру Путину
обратилась молодежь из других стран с просьбой допустить иностранцев к участию к конкурсе "Лидеры России".
"В финал конкурса у нас пришёлся на март-месяц. Самый эпицентр вот этой истерии, которая была в мире с попыткой обвинить во всем России, с попыткой отменить историю, отказаться от российской культуры. Вот самая такая истерика, шабаш", - подчеркнул политик.
Кириенко уточнил, что на финал приехали участники из 150 стран, которые добирались "по трое-четверо суток".