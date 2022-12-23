https://ria.ru/20221223/vremya-1840944337.html

Кириенко: сейчас время вызовов, убеждения нужно подтверждать поступками

Кириенко: сейчас время вызовов, убеждения нужно подтверждать поступками - РИА Новости, 23.12.2022

Кириенко: сейчас время вызовов, убеждения нужно подтверждать поступками

Сегодняшнее время вызовов и испытаний требует того, чтобы все убеждения подтверждались не только словами, но и делами и поступками, заявил первый... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T18:50

2022-12-23T18:50

2022-12-23T18:50

общество

сергей кириенко

владимир путин

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сегодняшнее время вызовов и испытаний требует того, чтобы все убеждения подтверждались не только словами, но и делами и поступками, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии вручения премии "Время молодых". Премия "Время молодых" - проект от Росмолодежи. Премия предназначена для лидеров молодежных сообществ в возрасте до 35 лет, которые объединили вокруг себя наибольшее число единомышленников и реализовавших социально значимые инициативы "Вторая наша цель премии "Время молодых" - показать настоящих героев. Так всегда было - воспитание проходит все на примерах, на личных примерах… Воспитание всегда проходит на примере героев. И сегодняшнее время, время вызов и испытаний требует того, чтобы все убеждения подтверждались не только словами, но и делами, поступками", - сказал Кириенко. Он также отметил, что в России каждый человек талантлив, но большая и кропотливая работа - найти, как можно реализовать свой талант. Он добавил, что также герои - это волонтеры. Первый замглавы администрации президента также выразил мнение, что молодость - это способность с удивлением смотреть на окружающий тебя мир и мечтать, она не определяется возрастом - только состоянием души. Он напомнил, что в прошлом году к президенту РФ Владимиру Путину обратилась молодежь из других стран с просьбой допустить иностранцев к участию к конкурсе "Лидеры России". "В финал конкурса у нас пришёлся на март-месяц. Самый эпицентр вот этой истерии, которая была в мире с попыткой обвинить во всем России, с попыткой отменить историю, отказаться от российской культуры. Вот самая такая истерика, шабаш", - подчеркнул политик. Кириенко уточнил, что на финал приехали участники из 150 стран, которые добирались "по трое-четверо суток".

https://ria.ru/20221222/putin-1840608323.html

https://ria.ru/20221218/dvizhenie-1839613916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, сергей кириенко, владимир путин, россия, донбасс