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Украинские пограничники заявили, что помешали вывозу вертолета в Венгрию - РИА Новости, 23.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/vertolet-1840970883.html
Украинские пограничники заявили, что помешали вывозу вертолета в Венгрию
Украинские пограничники заявили, что помешали вывозу вертолета в Венгрию - РИА Новости, 23.12.2022
Украинские пограничники заявили, что помешали вывозу вертолета в Венгрию
Вертолет пытались вывезти с Украины в Венгрию по поддельным документам, заявили в украинской государственной пограничной службе. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T20:25
2022-12-23T20:25
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
украина
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Вертолет пытались вывезти с Украины в Венгрию по поддельным документам, заявили в украинской государственной пограничной службе. "Вертолет Ка-26 перемещали в Венгрию через пункт пропуска "Тиса". Во время проверки пограничники с таможенниками обнаружили, что перевозочные документы содержат ложные сведения о производителе товара. Впоследствии это подтвердил и судебный эксперт", - говорится в сообщении Госпогранслужбы в Telegram-канале. По данным службы, стоимость изъятого вертолета оценивается более чем в 1 миллион 924 тысячи гривен (52 тысячи долларов). Ка-26 - это советский многоцелевой вертолет, разработанный в 60-е годы. В основном применялся в гражданских целях.
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в мире, венгрия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Украина
20:25 23.12.2022
 
Украинские пограничники заявили, что помешали вывозу вертолета в Венгрию

Украинская госпогранслужба заявила, что помешала нелегальному вывозу вертолета в Венгрию

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкВертолет
Вертолет - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Вертолет. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Вертолет пытались вывезти с Украины в Венгрию по поддельным документам, заявили в украинской государственной пограничной службе.
"Вертолет Ка-26 перемещали в Венгрию через пункт пропуска "Тиса". Во время проверки пограничники с таможенниками обнаружили, что перевозочные документы содержат ложные сведения о производителе товара. Впоследствии это подтвердил и судебный эксперт", - говорится в сообщении Госпогранслужбы в Telegram-канале.
По данным службы, стоимость изъятого вертолета оценивается более чем в 1 миллион 924 тысячи гривен (52 тысячи долларов).
Ка-26 - это советский многоцелевой вертолет, разработанный в 60-е годы. В основном применялся в гражданских целях.
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