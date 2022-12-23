https://ria.ru/20221223/vertolet-1840970883.html

Украинские пограничники заявили, что помешали вывозу вертолета в Венгрию

Украинские пограничники заявили, что помешали вывозу вертолета в Венгрию - РИА Новости, 23.12.2022

Украинские пограничники заявили, что помешали вывозу вертолета в Венгрию

Вертолет пытались вывезти с Украины в Венгрию по поддельным документам, заявили в украинской государственной пограничной службе. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T20:25

2022-12-23T20:25

2022-12-23T20:25

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Вертолет пытались вывезти с Украины в Венгрию по поддельным документам, заявили в украинской государственной пограничной службе. "Вертолет Ка-26 перемещали в Венгрию через пункт пропуска "Тиса". Во время проверки пограничники с таможенниками обнаружили, что перевозочные документы содержат ложные сведения о производителе товара. Впоследствии это подтвердил и судебный эксперт", - говорится в сообщении Госпогранслужбы в Telegram-канале. По данным службы, стоимость изъятого вертолета оценивается более чем в 1 миллион 924 тысячи гривен (52 тысячи долларов). Ка-26 - это советский многоцелевой вертолет, разработанный в 60-е годы. В основном применялся в гражданских целях.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, венгрия, украина