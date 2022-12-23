https://ria.ru/20221223/vengriya-1840704316.html

ЕК удержит 22 миллиарда евро, предназначенных Венгрии, пишут СМИ

ЕК удержит 22 миллиарда евро, предназначенных Венгрии, пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2022

ЕК удержит 22 миллиарда евро, предназначенных Венгрии, пишут СМИ

Еврокомиссия заблокировала 22 миллиарда евро, которые Венгрия должна получить из европейских фондов сплоченности, сообщил Reuters. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T01:09

2022-12-23T01:09

2022-12-23T03:02

в мире

виктор орбан

венгрия

будапешт

еврокомиссия

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Еврокомиссия заблокировала 22 миллиарда евро, которые Венгрия должна получить из европейских фондов сплоченности, сообщил Reuters.По информации агентства, это произошло после того, как ЕК и Будапешт подписали соглашение о партнерстве. Оно подробно описывает, как будут расходоваться деньги из бюджета ЕС в рамках оперативных программ, предложенных стране.Издание отметило, что Венгрия сможет получить полтора процента средств в рамках предварительного финансирования, а также часть суммы наличными в виде технической помощи.Заблокированная сумма представляет собой трансферты, которые Будапешт должен получить из долгосрочного бюджета ЕС в период с 2021 по 2027. Программы, на которые Венгрия планировала потратить 22 миллиарда евро, включали образование для детей из неблагополучных семей, модернизацию железнодорожного транспорта, доступ к широкополосной связи и помощь регионам, пострадавшим от закрытия угольных заводов.Еврокомиссия в середине сентября предложила запустить специальный механизм условности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования для Будапешта.Впоследствии ЕК решила сохранить первоначальное предложение о приостановке 65 процентов обязательств, хотя премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышению прозрачности государственных закупок и укреплению независимости судебной системы. Орбан отметил, что Еврокомиссия продолжила блокировать средства, потому что хочет повлиять на позицию Венгрии в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, но Будапешт не намерен менять точку зрения.

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840172907.html

https://ria.ru/20221220/sanktsii-1839968772.html

https://ria.ru/20221221/sanktsii-1840380176.html

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в мире, виктор орбан, венгрия, будапешт, еврокомиссия, евросоюз