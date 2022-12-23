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Российские моряки с сухогруза в Венесуэле сообщили о нехватке еды - РИА Новости, 23.12.2022
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Российские моряки с сухогруза в Венесуэле сообщили о нехватке еды
Российские моряки с сухогруза в Венесуэле сообщили о нехватке еды - РИА Новости, 23.12.2022
Российские моряки с сухогруза в Венесуэле сообщили о нехватке еды
Российский экипаж панамского сухогруза Leros 1, который с августа застрял в венесуэльском порту Ла-Гуайра, жалуется на задержки зарплаты и плохое снабжение... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T07:22
2022-12-23T08:45
в мире
владивосток
венесуэла
панама
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ВЛАДИВОСТОК, 23 дек — РИА Новости. Российский экипаж панамского сухогруза Leros 1, который с августа застрял в венесуэльском порту Ла-Гуайра, жалуется на задержки зарплаты и плохое снабжение продовольствием, сообщил профком моряков Владивостока (отделение Российского профсоюза моряков).В профсоюзе отметили, что, по словам капитана судна, продукты на борт доставляют в половинном размере, зарплату морякам не выплачивают с октября, а некоторым — с августа. У многих офицеров закончились сроки контрактов. "Оператор — компания Sparta Shipmanagement Ltd, зарегистрированная на Кипре, — постоянно обещала перевести средства на счета экипажа, но денег своих моряки не получали", — говорится в сообщении. Всего на борту 13 россиян, трудоустроенных через дальневосточный круинг, и пять индонезийцев. Они также жалуются на проблемы с аппаратурой, требующей ремонта: с августа заявки на техснабжение и обслуживание судна игнорировались. По информации профсоюза, причиной сложившейся ситуации стали неурегулированные финансовые вопросы между компанией-оператором, судовладельцем Balena Marine Inc., зарегистрированным в Либерии, и агентами в порту. Капитан обращался к оператору и агенту, но безрезультатно, поэтому он связался с профсоюзом. Там ему посоветовали обратиться в страховую и к государству флага. После этого оператор сообщил капитану, что на судно вскоре прибудут сменщики для него и старшего механика. Российское посольство в Каракасе, со своей стороны, помогло доставить на борт немного продуктов. Кроме того, судовладелец заявил об урегулировании вопроса с продажей сухогруза и обещал вскоре списать моряков и погасить долги. По словам инспектора Международной федерации транспортников во Владивостоке и председателя профкома моряков Петра Осичанского, профсоюз продолжает держать связь с экипажем.Сухогруз Leros 1 дедвейтом 24,8 тысячи тонн построен в Японии в 1997 году, зарегистрирован в Панаме. Первоначально предполагалось, что в августе он встанет на ремонт в венесуэльском порту, а затем продолжит нормальную работу по перевозке грузов. Но вместо этого на судне сразу начались проблемы со снабжением.
https://ria.ru/20221221/venesuela-1840371124.html
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в мире, владивосток, венесуэла, панама
В мире, Владивосток, Венесуэла, Панама
07:22 23.12.2022 (обновлено: 08:45 23.12.2022)
 
Российские моряки с сухогруза в Венесуэле сообщили о нехватке еды

РПСМ: российские моряки в Венесуэле сообщили о нехватке еды и задержке по зарплате

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСухогруз
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ВЛАДИВОСТОК, 23 дек — РИА Новости. Российский экипаж панамского сухогруза Leros 1, который с августа застрял в венесуэльском порту Ла-Гуайра, жалуется на задержки зарплаты и плохое снабжение продовольствием, сообщил профком моряков Владивостока (отделение Российского профсоюза моряков).
В профсоюзе отметили, что, по словам капитана судна, продукты на борт доставляют в половинном размере, зарплату морякам не выплачивают с октября, а некоторым — с августа. У многих офицеров закончились сроки контрактов.
"Оператор — компания Sparta Shipmanagement Ltd, зарегистрированная на Кипре, — постоянно обещала перевести средства на счета экипажа, но денег своих моряки не получали", — говорится в сообщении.
Всего на борту 13 россиян, трудоустроенных через дальневосточный круинг, и пять индонезийцев. Они также жалуются на проблемы с аппаратурой, требующей ремонта: с августа заявки на техснабжение и обслуживание судна игнорировались.
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По информации профсоюза, причиной сложившейся ситуации стали неурегулированные финансовые вопросы между компанией-оператором, судовладельцем Balena Marine Inc., зарегистрированным в Либерии, и агентами в порту. Капитан обращался к оператору и агенту, но безрезультатно, поэтому он связался с профсоюзом. Там ему посоветовали обратиться в страховую и к государству флага.
После этого оператор сообщил капитану, что на судно вскоре прибудут сменщики для него и старшего механика. Российское посольство в Каракасе, со своей стороны, помогло доставить на борт немного продуктов. Кроме того, судовладелец заявил об урегулировании вопроса с продажей сухогруза и обещал вскоре списать моряков и погасить долги.
По словам инспектора Международной федерации транспортников во Владивостоке и председателя профкома моряков Петра Осичанского, профсоюз продолжает держать связь с экипажем.
Сухогруз Leros 1 дедвейтом 24,8 тысячи тонн построен в Японии в 1997 году, зарегистрирован в Панаме. Первоначально предполагалось, что в августе он встанет на ремонт в венесуэльском порту, а затем продолжит нормальную работу по перевозке грузов. Но вместо этого на судне сразу начались проблемы со снабжением.
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