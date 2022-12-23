https://ria.ru/20221223/ukraina-1840743605.html

Американский офицер назвал фактор, который работает против ВСУ

Американский офицер назвал фактор, который работает против ВСУ - РИА Новости, 23.12.2022

Американский офицер назвал фактор, который работает против ВСУ

Украинским военным понадобится много месяцев, чтобы подготовиться к использованию американского оружия, написал в статье для 19FortyFive офицер армии США в... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T10:13

2022-12-23T10:13

2022-12-23T11:57

владимир зеленский

украина

вашингтон (штат)

владимир путин

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Украинским военным понадобится много месяцев, чтобы подготовиться к использованию американского оружия, написал в статье для 19FortyFive офицер армии США в отставке Брент Иствуд.Таким образом, время работает против Владимира Зеленского.В качестве примера автор статьи приводит зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые вошли в новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву."На обучение ВСУ (обращению с ними. — Прим. ред.) могут уйти месяцы, поскольку чем сложнее система, тем больше времени потребуется для подготовки", — объяснил Иствуд.Бесконечные поставки вооружения украинцам ставят под угрозу национальную безопасность США, так как Вашингтон ничего не сможет противопоставить Пекину в случае конфликта с Поднебесной.Согласно отчету аналитического центра CSIS, на который ссылается обозреватель, американской армии не хватает пусковых установок HIMARS, противотанковых ракет Javelin, ЗРК Stinger, гаубиц M777 и 155-миллиметровых гаубичных снарядов, резюмировал автор статьи.На этой неделе Зеленский побывал в Вашингтоне с визитом. Он провел переговоры с Джо Байденом и выступил перед конгрессом. Белый дом, со своей стороны, объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1,85 миллиарда долларов. В него, в частности, вошли зенитная ракетная система Patriot, 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, гранатометы и стрелковое оружие.Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что российская армия сможет "пощелкать и Patriot".На фоне спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Киев оружием на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221223/ukraina-1840732914.html

https://ria.ru/20221223/grin-1840710825.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир зеленский, украина, вашингтон (штат), владимир путин, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), javelin (птрк), россия