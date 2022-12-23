https://ria.ru/20221223/ukraina-1840743605.html
Американский офицер назвал фактор, который работает против ВСУ
Американский офицер назвал фактор, который работает против ВСУ - РИА Новости, 23.12.2022
Американский офицер назвал фактор, который работает против ВСУ
Украинским военным понадобится много месяцев, чтобы подготовиться к использованию американского оружия, написал в статье для 19FortyFive офицер армии США в... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T10:13
2022-12-23T10:13
2022-12-23T11:57
владимир зеленский
украина
вашингтон (штат)
владимир путин
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Украинским военным понадобится много месяцев, чтобы подготовиться к использованию американского оружия, написал в статье для 19FortyFive офицер армии США в отставке Брент Иствуд.Таким образом, время работает против Владимира Зеленского.В качестве примера автор статьи приводит зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые вошли в новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву."На обучение ВСУ (обращению с ними. — Прим. ред.) могут уйти месяцы, поскольку чем сложнее система, тем больше времени потребуется для подготовки", — объяснил Иствуд.Бесконечные поставки вооружения украинцам ставят под угрозу национальную безопасность США, так как Вашингтон ничего не сможет противопоставить Пекину в случае конфликта с Поднебесной.Согласно отчету аналитического центра CSIS, на который ссылается обозреватель, американской армии не хватает пусковых установок HIMARS, противотанковых ракет Javelin, ЗРК Stinger, гаубиц M777 и 155-миллиметровых гаубичных снарядов, резюмировал автор статьи.На этой неделе Зеленский побывал в Вашингтоне с визитом. Он провел переговоры с Джо Байденом и выступил перед конгрессом. Белый дом, со своей стороны, объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1,85 миллиарда долларов. В него, в частности, вошли зенитная ракетная система Patriot, 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, гранатометы и стрелковое оружие.Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что российская армия сможет "пощелкать и Patriot".На фоне спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Киев оружием на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221223/ukraina-1840732914.html
https://ria.ru/20221223/grin-1840710825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, украина, вашингтон (штат), владимир путин, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), javelin (птрк), россия
Владимир Зеленский, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Путин, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Javelin (ПТРК), Россия
10:13 23.12.2022 (обновлено: 11:57 23.12.2022)
Американский офицер назвал фактор, который работает против ВСУ
Офицер ВС США в отставке Брент Иствуд заявил, что время работает против Зеленского и ВСУ
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
Украинским военным понадобится много месяцев, чтобы подготовиться к использованию американского оружия, написал в статье для 19FortyFive
офицер армии США в отставке Брент Иствуд.
Таким образом, время работает против Владимира Зеленского.
В качестве примера автор статьи приводит зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые вошли в новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву.
"На обучение ВСУ (обращению с ними. — Прим. ред.) могут уйти месяцы, поскольку чем сложнее система, тем больше времени потребуется для подготовки", — объяснил Иствуд.
Бесконечные поставки вооружения украинцам ставят под угрозу национальную безопасность США, так как Вашингтон ничего не сможет противопоставить Пекину в случае конфликта с Поднебесной.
Согласно отчету аналитического центра CSIS, на который ссылается обозреватель, американской армии не хватает пусковых установок HIMARS, противотанковых ракет Javelin, ЗРК Stinger, гаубиц M777 и 155-миллиметровых гаубичных снарядов, резюмировал автор статьи.
На этой неделе Зеленский побывал в Вашингтоне с визитом. Он провел переговоры с Джо Байденом и выступил перед конгрессом. Белый дом, со своей стороны, объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1,85 миллиарда долларов. В него, в частности, вошли зенитная ракетная система Patriot, 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, гранатометы и стрелковое оружие.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что российская армия сможет "пощелкать и Patriot".
На фоне спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО
продолжают накачивать Киев оружием на десятки миллиардов долларов. Москва
неоднократно заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.