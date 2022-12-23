https://ria.ru/20221223/ubiystvo-1840712303.html
Приморец получил 22 года колонии за убийство ради 19 тысяч рублей
Приморец получил 22 года колонии за убийство ради 19 тысяч рублей - РИА Новости, 23.12.2022
Приморец получил 22 года колонии за убийство ради 19 тысяч рублей
Суд назначил приморцу 22 года колонии за убийство ради 19 тысяч рублей и мотоцикла, а нанявший его и поучаствовавший в расправе житель региона получил 21 год... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T05:15
2022-12-23T05:15
2022-12-23T05:16
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 23 дек - РИА Новости. Суд назначил приморцу 22 года колонии за убийство ради 19 тысяч рублей и мотоцикла, а нанявший его и поучаствовавший в расправе житель региона получил 21 год лишения свободы, сообщили в прокуратуре Приморского края. Ранее присяжные заседатели единогласно поддержали версию стороны обвинения о том, что один фигурант дела убедил другого поучаствовать в убийстве супруга своей знакомой за плату в виде 19 тысяч рублей и мотоцикла. Преступники проследовали за жертвой на автомобиле, вынудили мужчину остановиться и выйти из салона, избили его, после чего "нанятый" приморец задушил избитого. Тело мужчины уложили в его же машину, которую отогнали на 40 километров и сожгли. Речь идет о заключении в колонии строгого режима, уточнили в ведомстве. Осужденный, пошедший на преступление ради денег и мотоцикла, после освобождения будет еще 1,5 года жить с ограничением свободы. Также суд поддержал требование матери убитого о взыскании компенсации морального ущерба в размере 3 миллионов рублей.
https://ria.ru/20221223/kontrabanda-1840706992.html
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
05:15 23.12.2022 (обновлено: 05:16 23.12.2022)
Приморец получил 22 года колонии за убийство ради 19 тысяч рублей
Суд назначил приморцу 22 года колонии за убийство ради 19 тысяч рублей и мотоцикла
ВЛАДИВОСТОК, 23 дек - РИА Новости.
Суд назначил приморцу 22 года колонии за убийство ради 19 тысяч рублей и мотоцикла, а нанявший его и поучаствовавший в расправе житель региона получил 21 год лишения свободы, сообщили в прокуратуре Приморского края
.
Ранее присяжные заседатели единогласно поддержали версию стороны обвинения о том, что один фигурант дела убедил другого поучаствовать в убийстве супруга своей знакомой за плату в виде 19 тысяч рублей и мотоцикла. Преступники проследовали за жертвой на автомобиле, вынудили мужчину остановиться и выйти из салона, избили его, после чего "нанятый" приморец задушил избитого. Тело мужчины уложили в его же машину, которую отогнали на 40 километров и сожгли.
"Суд признал мужчин виновными в совершении преступления и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 21 и 22 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Речь идет о заключении в колонии строгого режима, уточнили в ведомстве. Осужденный, пошедший на преступление ради денег и мотоцикла, после освобождения будет еще 1,5 года жить с ограничением свободы. Также суд поддержал требование матери убитого о взыскании компенсации морального ущерба в размере 3 миллионов рублей.