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Власти Турции не дадут игнорировать интересы в Восточном Средиземноморье - РИА Новости, 23.12.2022
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Власти Турции не дадут игнорировать интересы в Восточном Средиземноморье
Власти Турции не дадут игнорировать интересы в Восточном Средиземноморье - РИА Новости, 23.12.2022
Власти Турции не дадут игнорировать интересы в Восточном Средиземноморье
Анкара не допустит игнорирования интересов в Восточном Средиземноморье, ни одна страна, компания или судно не вправе заниматься разведкой и добычей... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T18:41
2022-12-23T18:41
в мире
цены на нефть
турция
анкара (провинция)
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АНКАРА, 23 дек – РИА Новости. Анкара не допустит игнорирования интересов в Восточном Средиземноморье, ни одна страна, компания или судно не вправе заниматься разведкой и добычей энергоресурсов на шельфе Турции без разрешения страны, заявил официальный представитель МИД Турции Танджу Бильгич, комментируя односторонние действия администрации греков-киприотов. Он подчеркнул, что "Анкара всецело поддерживает озвученное накануне заявление МИД Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) по данному вопросу", его слова приводит агентство Anadolu. По словам Бильгича, администрация киприотов-греков игнорирует права киприотов-турок, которые имеют те же права на природные ресурсы острова. Дипломат предупредил, что однобокие шаги провоцируют рост напряженности в Восточном Средиземноморье. "Все это угрожает миру и стабильности. Предложение президента Турции о проведении международной конференции по Восточному Средиземноморью и четыре инициативы ТРСК о сотрудничестве в сфере углеводородных ресурсов, все еще в силе. Несмотря на конструктивную позицию турецкой стороны, напряженность в Восточном Средиземноморье сохраняется", - сказал он. Представитель турецкого МИД подчеркнул, что эскалация ситуации не отвечает интересам ни одной из сторон. Бильгич добавил, что это следует "уяснить не только странам региона, но "и третьим сторонам, на поддержку которых пытается опереться" кипрско-греческая община". "Турция будет и впредь со всей решимостью защищать как свои права, так и права турецкого Кипра в Восточном Средиземноморье, поддерживать усилия по разведке углеводородов, которую ТРСК будет проводить в предстоящий период", - подытожил он.
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в мире, цены на нефть, турция, анкара (провинция), кипр
В мире, Цены на нефть, Турция, Анкара (провинция), Кипр
18:41 23.12.2022
 
Власти Турции не дадут игнорировать интересы в Восточном Средиземноморье

МИД Турции: страна не допустит игнорирования интересов в Восточном Средиземноморье

CC BY-SA 3.0 / Edward / Вид на город Кушадасы в Турции
Вид на город Кушадасы в Турции - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
CC BY-SA 3.0 / Edward /
Вид на город Кушадасы в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 23 дек – РИА Новости. Анкара не допустит игнорирования интересов в Восточном Средиземноморье, ни одна страна, компания или судно не вправе заниматься разведкой и добычей энергоресурсов на шельфе Турции без разрешения страны, заявил официальный представитель МИД Турции Танджу Бильгич, комментируя односторонние действия администрации греков-киприотов.
Он подчеркнул, что "Анкара всецело поддерживает озвученное накануне заявление МИД Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) по данному вопросу", его слова приводит агентство Anadolu.
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Эрдоган анонсировал реформы по укреплению власти в Турции
По словам Бильгича, администрация киприотов-греков игнорирует права киприотов-турок, которые имеют те же права на природные ресурсы острова.
Дипломат предупредил, что однобокие шаги провоцируют рост напряженности в Восточном Средиземноморье.
"Все это угрожает миру и стабильности. Предложение президента Турции о проведении международной конференции по Восточному Средиземноморью и четыре инициативы ТРСК о сотрудничестве в сфере углеводородных ресурсов, все еще в силе. Несмотря на конструктивную позицию турецкой стороны, напряженность в Восточном Средиземноморье сохраняется", - сказал он.
Представитель турецкого МИД подчеркнул, что эскалация ситуации не отвечает интересам ни одной из сторон.
Бильгич добавил, что это следует "уяснить не только странам региона, но "и третьим сторонам, на поддержку которых пытается опереться" кипрско-греческая община".
"Турция будет и впредь со всей решимостью защищать как свои права, так и права турецкого Кипра в Восточном Средиземноморье, поддерживать усилия по разведке углеводородов, которую ТРСК будет проводить в предстоящий период", - подытожил он.
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В миреЦены на нефтьТурцияАнкара (провинция)Кипр
 
 
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