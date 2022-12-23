https://ria.ru/20221223/trevoga-1840721323.html

В Николаевской области звучит воздушная тревога

В Николаевской области звучит воздушная тревога - РИА Новости, 23.12.2022

В Николаевской области звучит воздушная тревога

Воздушная тревога звучит в Николаевской области Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T07:58

2022-12-23T07:58

2022-12-23T08:03

специальная военная операция на украине

николаевская область

украина

киев

денис шмыгаль

владимир зеленский

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Николаевской области Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры.Тревога была объявлена в регионах в 7.48 (мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221223/obstrel-1840719800.html

николаевская область

украина

киев

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николаевская область, украина, киев, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф