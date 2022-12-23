https://ria.ru/20221223/trevoga-1840721323.html
В Николаевской области звучит воздушная тревога
В Николаевской области звучит воздушная тревога - РИА Новости, 23.12.2022
В Николаевской области звучит воздушная тревога
Воздушная тревога звучит в Николаевской области Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T07:58
2022-12-23T07:58
2022-12-23T08:03
специальная военная операция на украине
николаевская область
украина
киев
денис шмыгаль
владимир зеленский
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836638114_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7853382211abf5e060bab46a10757f43.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Николаевской области Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры.Тревога была объявлена в регионах в 7.48 (мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221223/obstrel-1840719800.html
николаевская область
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836638114_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_04dac724f5c5a3e99c43395a58e97339.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаевская область, украина, киев, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Украина, Киев, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
07:58 23.12.2022 (обновлено: 08:03 23.12.2022)
В Николаевской области звучит воздушная тревога
В Николаевской и подконтрольной Киеву части Херсонской областях звучит воздушная тревога