https://ria.ru/20221223/toplivo-1840782070.html

Украина резко увеличила закупки топлива за рубежом в декабре

Украина резко увеличила закупки топлива за рубежом в декабре - РИА Новости, 23.12.2022

Украина резко увеличила закупки топлива за рубежом в декабре

Импорт топлива на Украину в декабре по сравнению с ноябрем увеличился на 30%, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T12:07

2022-12-23T12:07

2022-12-23T12:09

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укрэнерго

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Импорт топлива на Украину в декабре по сравнению с ноябрем увеличился на 30%, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. "В декабре значительно увеличился импорт топлива (бензин и дизель) на Украину. Примерно на 30% (больше – ред.), чем было в предыдущие месяцы", - написал Железняк в Telegram-канале. Ранее председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи и бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков назвал ситуацию в энергосистеме страны критической. По данным "Укрэнерго", сохраняется значительный дефицит мощности, из-за чего в регионах применяются экстренные, аварийные и плановые графики отключений. Из-за ситуации с электроснабжением на Украине начали массово закупать генераторы. Украинские СМИ в середине декабря сообщали о перебоях с бензином на АЗС в Киеве и ряде регионов страны. По их информации, не менее 5% продаваемого топлива идет на заправку генераторов.

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, киев, верховная рада украины, укрэнерго