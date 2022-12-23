Рейтинг@Mail.ru
Украина резко увеличила закупки топлива за рубежом в декабре - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221223/toplivo-1840782070.html
Украина резко увеличила закупки топлива за рубежом в декабре
Украина резко увеличила закупки топлива за рубежом в декабре - РИА Новости, 23.12.2022
Украина резко увеличила закупки топлива за рубежом в декабре
Импорт топлива на Украину в декабре по сравнению с ноябрем увеличился на 30%, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:07
2022-12-23T12:09
в мире
украина
киев
верховная рада украины
укрэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Импорт топлива на Украину в декабре по сравнению с ноябрем увеличился на 30%, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. "В декабре значительно увеличился импорт топлива (бензин и дизель) на Украину. Примерно на 30% (больше – ред.), чем было в предыдущие месяцы", - написал Железняк в Telegram-канале. Ранее председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи и бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков назвал ситуацию в энергосистеме страны критической. По данным "Укрэнерго", сохраняется значительный дефицит мощности, из-за чего в регионах применяются экстренные, аварийные и плановые графики отключений. Из-за ситуации с электроснабжением на Украине начали массово закупать генераторы. Украинские СМИ в середине декабря сообщали о перебоях с бензином на АЗС в Киеве и ряде регионов страны. По их информации, не менее 5% продаваемого топлива идет на заправку генераторов.
https://ria.ru/20221223/trevoga-1840721323.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, верховная рада украины, укрэнерго
В мире, Украина, Киев, Верховная Рада Украины, Укрэнерго
12:07 23.12.2022 (обновлено: 12:09 23.12.2022)
 
Украина резко увеличила закупки топлива за рубежом в декабре

Импорт топлива на Украину в декабре по сравнению с ноябрем увеличился на 30 процентов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Импорт топлива на Украину в декабре по сравнению с ноябрем увеличился на 30%, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"В декабре значительно увеличился импорт топлива (бензин и дизель) на Украину. Примерно на 30% (больше – ред.), чем было в предыдущие месяцы", - написал Железняк в Telegram-канале.
Ранее председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи и бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков назвал ситуацию в энергосистеме страны критической. По данным "Укрэнерго", сохраняется значительный дефицит мощности, из-за чего в регионах применяются экстренные, аварийные и плановые графики отключений.
Из-за ситуации с электроснабжением на Украине начали массово закупать генераторы. Украинские СМИ в середине декабря сообщали о перебоях с бензином на АЗС в Киеве и ряде регионов страны. По их информации, не менее 5% продаваемого топлива идет на заправку генераторов.
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 07:58Специальная военная операция на Украине
В Николаевской области звучит воздушная тревога
 
В миреУкраинаКиевВерховная Рада УкраиныУкрэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала