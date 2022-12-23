https://ria.ru/20221223/toplivo-1840782070.html
Украина резко увеличила закупки топлива за рубежом в декабре
Украина резко увеличила закупки топлива за рубежом в декабре - РИА Новости, 23.12.2022
Украина резко увеличила закупки топлива за рубежом в декабре
Импорт топлива на Украину в декабре по сравнению с ноябрем увеличился на 30%, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:07
2022-12-23T12:07
2022-12-23T12:09
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киев
верховная рада украины
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Импорт топлива на Украину в декабре по сравнению с ноябрем увеличился на 30%, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. "В декабре значительно увеличился импорт топлива (бензин и дизель) на Украину. Примерно на 30% (больше – ред.), чем было в предыдущие месяцы", - написал Железняк в Telegram-канале. Ранее председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи и бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков назвал ситуацию в энергосистеме страны критической. По данным "Укрэнерго", сохраняется значительный дефицит мощности, из-за чего в регионах применяются экстренные, аварийные и плановые графики отключений. Из-за ситуации с электроснабжением на Украине начали массово закупать генераторы. Украинские СМИ в середине декабря сообщали о перебоях с бензином на АЗС в Киеве и ряде регионов страны. По их информации, не менее 5% продаваемого топлива идет на заправку генераторов.
https://ria.ru/20221223/trevoga-1840721323.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, киев, верховная рада украины, укрэнерго
В мире, Украина, Киев, Верховная Рада Украины, Укрэнерго
12:07 23.12.2022 (обновлено: 12:09 23.12.2022)
Украина резко увеличила закупки топлива за рубежом в декабре
Импорт топлива на Украину в декабре по сравнению с ноябрем увеличился на 30 процентов