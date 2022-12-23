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В Тибете к 2025 году появится три безотходных города

В Тибете к 2025 году появится три безотходных города - РИА Новости, 23.12.2022

В Тибете к 2025 году появится три безотходных города

Власти Тибетского автономного района (ТАР, Юго-Западный Китай) будут стремиться к 2025 году превратить три города района, в том числе административный центр... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T13:39

2022-12-23T13:39

2022-12-23T13:39

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тибет

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МОСКВА, 23 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Власти Тибетского автономного района (ТАР, Юго-Западный Китай) будут стремиться к 2025 году превратить три города района, в том числе административный центр Лхасу, в безотходные, свидетельствуют данные "Плана работ по строительству безотходных городов на период 14-й пятилетки (2021-2025 гг.)".Согласно документу, в национальный план по строительству около 100 безотходных городов в течение 14-й пятилетки, совместно опубликованный ранее министерством экологии и окружающей среды КНР и 17 другими ведомствами страны, включены помимо Лхасы также города Шигадзе и Шаньнань.Безотходные города направлены на достижение минимального производства, оптимального использования и безопасной утилизации твердых отходов.Соответствующий план работ, недавно опубликованный правительством ТАР, обозначил для трех вышеуказанных городов ряда задач, который позволит им постепенно добиться нулевого уровня отходов, включая продвижение экологически чистого производства в сфере сельского хозяйства, стимулирование строительства экологически чистых шахт, повышение эффективности комплексного использования твердых промышленных отходов и др.Напомним, что Китай приступил к строительству безотходных городов в пилотном режиме в 2019 году.

https://ria.ru/20221222/kitay-1840538387.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, тибет