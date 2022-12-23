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В Тибете к 2025 году появится три безотходных города - РИА Новости, 23.12.2022
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В Тибете к 2025 году появится три безотходных города
В Тибете к 2025 году появится три безотходных города - РИА Новости, 23.12.2022
В Тибете к 2025 году появится три безотходных города
Власти Тибетского автономного района (ТАР, Юго-Западный Китай) будут стремиться к 2025 году превратить три города района, в том числе административный центр... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T13:39
2022-12-23T13:39
россия-китай: главное
китай
тибет
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МОСКВА, 23 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Власти Тибетского автономного района (ТАР, Юго-Западный Китай) будут стремиться к 2025 году превратить три города района, в том числе административный центр Лхасу, в безотходные, свидетельствуют данные "Плана работ по строительству безотходных городов на период 14-й пятилетки (2021-2025 гг.)".Согласно документу, в национальный план по строительству около 100 безотходных городов в течение 14-й пятилетки, совместно опубликованный ранее министерством экологии и окружающей среды КНР и 17 другими ведомствами страны, включены помимо Лхасы также города Шигадзе и Шаньнань.Безотходные города направлены на достижение минимального производства, оптимального использования и безопасной утилизации твердых отходов.Соответствующий план работ, недавно опубликованный правительством ТАР, обозначил для трех вышеуказанных городов ряда задач, который позволит им постепенно добиться нулевого уровня отходов, включая продвижение экологически чистого производства в сфере сельского хозяйства, стимулирование строительства экологически чистых шахт, повышение эффективности комплексного использования твердых промышленных отходов и др.Напомним, что Китай приступил к строительству безотходных городов в пилотном режиме в 2019 году.
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китай, тибет
Россия-Китай: Главное, Китай, Тибет
13:39 23.12.2022
 

В Тибете к 2025 году появится три безотходных города

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в медиабанкЖенщина на территории дворца Потала в городе Лхаса в Тибете
Женщина на территории дворца Потала в городе Лхаса в Тибете - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Женщина на территории дворца Потала в городе Лхаса в Тибете
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МОСКВА, 23 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Власти Тибетского автономного района (ТАР, Юго-Западный Китай) будут стремиться к 2025 году превратить три города района, в том числе административный центр Лхасу, в безотходные, свидетельствуют данные "Плана работ по строительству безотходных городов на период 14-й пятилетки (2021-2025 гг.)".
Согласно документу, в национальный план по строительству около 100 безотходных городов в течение 14-й пятилетки, совместно опубликованный ранее министерством экологии и окружающей среды КНР и 17 другими ведомствами страны, включены помимо Лхасы также города Шигадзе и Шаньнань.
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22 декабря, 14:22Россия-Китай: Главное
Власти городов Китая взяли курс на стимулирование потребления
Безотходные города направлены на достижение минимального производства, оптимального использования и безопасной утилизации твердых отходов.
Соответствующий план работ, недавно опубликованный правительством ТАР, обозначил для трех вышеуказанных городов ряда задач, который позволит им постепенно добиться нулевого уровня отходов, включая продвижение экологически чистого производства в сфере сельского хозяйства, стимулирование строительства экологически чистых шахт, повышение эффективности комплексного использования твердых промышленных отходов и др.
Напомним, что Китай приступил к строительству безотходных городов в пилотном режиме в 2019 году.
 
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