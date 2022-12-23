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Курдский демократический совет во Франции назвал стрельбу в Париже терактом - РИА Новости, 23.12.2022
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Курдский демократический совет во Франции назвал стрельбу в Париже терактом
Курдский демократический совет во Франции назвал стрельбу в Париже терактом - РИА Новости, 23.12.2022
Курдский демократический совет во Франции назвал стрельбу в Париже терактом
Курдский демократический совет во Франции (CDK-F) назвал терактом стрельбу в Париже, жертвами которой стали трое курдских активистов. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T19:10
2022-12-23T19:10
в мире
париж
франция
турция
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ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости. Курдский демократический совет во Франции (CDK-F) назвал терактом стрельбу в Париже, жертвами которой стали трое курдских активистов. "В эту пятницу, 23 декабря 2022 года, вооруженный человек совершил террористический акт против нашей штаб-квартиры в 10-м округе Парижа… Курдский демократический совет во Франции категорически осуждает этот подлый теракт, совершенный после многочисленных угроз со стороны Турции", - говорится в сообщении совета. Ранее представитель курдской общины сообщил РИА Новости, что в результате стрельбы погибли трое курдов. Курдский совет подтвердил, что жертвами стали трое курдских активистов. В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице в 10-м округе Парижа, он был задержан, его мотивы неизвестны. По данным агентства Франс Пресс, он француз по национальности, известен полиции по двум покушениям на убийство – в 2016 и 2021 годах. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве. Как передавал корреспондент РИА Новости, у места стрельбы, оцепленном полицией в 10-м округе Парижа, собрались несколько десятков курдов. Все они скандируют антитурецкие лозунги. По их мнению, за атакой стоит Турция. К месту сбора курдов направили усиленные патрули полиции.
https://ria.ru/20221223/strelba-1840887284.html
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в мире, париж, франция, турция
В мире, Париж, Франция, Турция
19:10 23.12.2022
 
Курдский демократический совет во Франции назвал стрельбу в Париже терактом

Курдский демократический совет во Франции назвал стрельбу в центре Парижа терактом

© РИА Новости / Евгений Полойко / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в десятом округе Парижа, где пожилой мужчина открыл стрельбу на улице
Автомобиль полиции в десятом округе Парижа, где пожилой мужчина открыл стрельбу на улице - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Евгений Полойко
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции в десятом округе Парижа, где пожилой мужчина открыл стрельбу на улице
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости. Курдский демократический совет во Франции (CDK-F) назвал терактом стрельбу в Париже, жертвами которой стали трое курдских активистов.
"В эту пятницу, 23 декабря 2022 года, вооруженный человек совершил террористический акт против нашей штаб-квартиры в 10-м округе Парижа… Курдский демократический совет во Франции категорически осуждает этот подлый теракт, совершенный после многочисленных угроз со стороны Турции", - говорится в сообщении совета.
Стрельба в центре Парижа - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 16:06
Француз, открывший стрельбу в Париже, ранее совершил две попытки убийства
Ранее представитель курдской общины сообщил РИА Новости, что в результате стрельбы погибли трое курдов.
Курдский совет подтвердил, что жертвами стали трое курдских активистов.
В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице в 10-м округе Парижа, он был задержан, его мотивы неизвестны. По данным агентства Франс Пресс, он француз по национальности, известен полиции по двум покушениям на убийство – в 2016 и 2021 годах. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве.
Как передавал корреспондент РИА Новости, у места стрельбы, оцепленном полицией в 10-м округе Парижа, собрались несколько десятков курдов. Все они скандируют антитурецкие лозунги. По их мнению, за атакой стоит Турция. К месту сбора курдов направили усиленные патрули полиции.
Медики на месте стрельбы в Париже - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 16:59
Случаи стрельбы в общественных местах в Европе в 2022 году
 
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