https://ria.ru/20221223/sviblovo-1840684870.html

Заммэра Ефимов: городской оператор реорганизует бывшую промзону "Свиблово"

Заммэра Ефимов: городской оператор реорганизует бывшую промзону "Свиблово" - РИА Новости, 23.12.2022

Заммэра Ефимов: городской оператор реорганизует бывшую промзону "Свиблово"

Комплексной реорганизацией участка бывшей промзоны "Свиблово" займется столичное казенное предприятие "Комплексное развитие территорий", сообщил заммэра по... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T09:10

2022-12-23T09:10

2022-12-23T09:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Комплексной реорганизацией участка бывшей промзоны "Свиблово" займется столичное казенное предприятие "Комплексное развитие территорий", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Редевелопмент участка площадью 23,45 гектара в Бабушкинском районе Северо-Восточного административного округа проведет городской оператор – казенное предприятие "Комплексное развитие территорий". Инвестиции в проект составят 24,6 миллиарда рублей, благодаря его реализации в бюджет столицы будет ежегодно поступать 583,6 миллиона рублей", - рассказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Планируется, что на месте бывшей промзоны будет построено почти 200 тысяч квадратных метров жилья, а также общественно-деловые объекты общей площадью около 80 тысяч квадратных метров. Для будущих жителей возведут детский сад, школу, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.В настоящее время территория реорганизуемого участка используется неэффективно: здесь расположены гаражи, склады, автомойки и автосервисы. В сообщении отмечается, что все владельцы данных объектов получат справедливую компенсацию от города.

https://ria.ru/20221220/haval-1839833479.html

москва

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)