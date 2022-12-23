https://ria.ru/20221223/strelba-1840955383.html

Глава МВД Франции заявил, что стрелявший в Париже действовал один

Глава МВД Франции заявил, что стрелявший в Париже действовал один - РИА Новости, 23.12.2022

Глава МВД Франции заявил, что стрелявший в Париже действовал один

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен, прибывший на место стрельбы в центре Парижа, заявил, что "по всей видимости" стрелок действовал один, а его целью были... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T19:21

2022-12-23T19:21

2022-12-23T19:21

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ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен, прибывший на место стрельбы в центре Парижа, заявил, что "по всей видимости" стрелок действовал один, а его целью были иностранцы. В пятницу 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от культурного центра курдов в 10-м округе Парижа, он задержан, его мотивы неизвестны. По данным агентства Франс Пресс, он француз по национальности, известен полиции по двум покушениям на убийство – в 2016 и 2021 годах. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое - в состоянии средней тяжести. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве. "Начато расследование, которое должно выявить причины действий стрелка, который, по всей видимости, действовал один. Мы не можем с уверенностью сказать, что стрелок целился именно в курдов, но, по всей видимости, его целью были иностранцы", - заявил прибывший на место происшествия Дарманен в обращении, которое транслировал телеканал BFMTV. Министр заявил, что проведет специальное заседание в пятницу, чтобы "оценить угрозу курдскому населению в стране". "Я попросил полицию и жандармов в Париже и на всей территории Франции усилить охрану мест, где собираются курдские сообщества", - сказал он. Глава МВД отметил, что власти города создадут условия для проведения демонстраций всем, кто захочет выйти на улицы – в том числе в связи с десятой годовщиной смерти трех курдов, убитых в центре Парижа с 9 на 10 января 2013 года. В 2021 году открывший стрельбу 69-летний мужчина был задержан за нападение на центр мигрантов в 12-м округе Парижа, где ранил двоих человек. Он вышел на свободу в ожидании суда за 11 дней до нападения в пятницу.

https://ria.ru/20221223/strelba-1840887284.html

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в мире, жеральд дарманен, париж, франция