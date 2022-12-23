https://ria.ru/20221223/strategiya-1840831925.html

При разработке внешней политики России учитывают стратегию НАТО, заявил МИД

При разработке внешней политики России учитывают стратегию НАТО, заявил МИД - РИА Новости, 23.12.2022

При разработке внешней политики России учитывают стратегию НАТО, заявил МИД

Новая стратегическая концепция НАТО до 2030 года, принятая на саммите в Мадриде, учитывается при разработке обновленной концепции внешней политики РФ, заявила... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T13:59

2022-12-23T13:59

2022-12-23T13:59

мария захарова

россия

нато

мадрид

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768890574_0:19:3082:1753_1920x0_80_0_0_2a2cd2fdebe1078edbdd31a02b239fbf.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Новая стратегическая концепция НАТО до 2030 года, принятая на саммите в Мадриде, учитывается при разработке обновленной концепции внешней политики РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В российской практике стратегического и внешнеполитического планирования используется самый широкий диапазон источников информации, поскольку стоит задача объективно оценить ситуацию в мире и перспективы ее дальнейшего развития. Изучаются, в частности, подходы влиятельных иностранных государств и межгосударственных объединений, включая недружественные, зафиксированные в их доктринальных документах. К их числу относится и новая стратегическая концепция Североатлантического альянса, принятая в 2022 году", - заявила Захарова в комментарии "Парламентской газете", опубликованном на сайте министерства. Ранее сообщалось, что новая концепция внешней политики России может быть обнародована уже в начале 2023 года. Лидеры НАТО утвердили в конце июня на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года. Согласно этим планам, на восточном флаге альянса численность сил высокой готовности будет увеличена до 300 тысяч человек. Сообщается, что уровень существующих боевых групп будет повышен до "бригадного там и тогда, где и когда это будет необходимо".

https://ria.ru/20221222/nato-1840665952.html

россия

мадрид

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мария захарова, россия, нато, мадрид, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)