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При разработке внешней политики России учитывают стратегию НАТО, заявил МИД - РИА Новости, 23.12.2022
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При разработке внешней политики России учитывают стратегию НАТО, заявил МИД
При разработке внешней политики России учитывают стратегию НАТО, заявил МИД - РИА Новости, 23.12.2022
При разработке внешней политики России учитывают стратегию НАТО, заявил МИД
Новая стратегическая концепция НАТО до 2030 года, принятая на саммите в Мадриде, учитывается при разработке обновленной концепции внешней политики РФ, заявила... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T13:59
2022-12-23T13:59
мария захарова
россия
нато
мадрид
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Новая стратегическая концепция НАТО до 2030 года, принятая на саммите в Мадриде, учитывается при разработке обновленной концепции внешней политики РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В российской практике стратегического и внешнеполитического планирования используется самый широкий диапазон источников информации, поскольку стоит задача объективно оценить ситуацию в мире и перспективы ее дальнейшего развития. Изучаются, в частности, подходы влиятельных иностранных государств и межгосударственных объединений, включая недружественные, зафиксированные в их доктринальных документах. К их числу относится и новая стратегическая концепция Североатлантического альянса, принятая в 2022 году", - заявила Захарова в комментарии "Парламентской газете", опубликованном на сайте министерства. Ранее сообщалось, что новая концепция внешней политики России может быть обнародована уже в начале 2023 года. Лидеры НАТО утвердили в конце июня на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года. Согласно этим планам, на восточном флаге альянса численность сил высокой готовности будет увеличена до 300 тысяч человек. Сообщается, что уровень существующих боевых групп будет повышен до "бригадного там и тогда, где и когда это будет необходимо".
https://ria.ru/20221222/nato-1840665952.html
россия
мадрид
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мария захарова, россия, нато, мадрид, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Мария Захарова, Россия, НАТО, Мадрид, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:59 23.12.2022
 
При разработке внешней политики России учитывают стратегию НАТО, заявил МИД

Захарова: при разработке российской концепции внешней политики учитывают стратегию НАТО

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Новая стратегическая концепция НАТО до 2030 года, принятая на саммите в Мадриде, учитывается при разработке обновленной концепции внешней политики РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В российской практике стратегического и внешнеполитического планирования используется самый широкий диапазон источников информации, поскольку стоит задача объективно оценить ситуацию в мире и перспективы ее дальнейшего развития. Изучаются, в частности, подходы влиятельных иностранных государств и межгосударственных объединений, включая недружественные, зафиксированные в их доктринальных документах. К их числу относится и новая стратегическая концепция Североатлантического альянса, принятая в 2022 году", - заявила Захарова в комментарии "Парламентской газете", опубликованном на сайте министерства.
Ранее сообщалось, что новая концепция внешней политики России может быть обнародована уже в начале 2023 года.
Лидеры НАТО утвердили в конце июня на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года. Согласно этим планам, на восточном флаге альянса численность сил высокой готовности будет увеличена до 300 тысяч человек. Сообщается, что уровень существующих боевых групп будет повышен до "бригадного там и тогда, где и когда это будет необходимо".
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Мария ЗахароваРоссияНАТОМадридМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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