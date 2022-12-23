Евраев проверил готовность спорткомплекса "Подолино" к зимним событиям
© Фото : Правительство Ярославской областиГубернатор Ярославской области Михаил Евраев проверил готовность спорткомплекса "Подолино" к предстоящим спортивным мероприятиям
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев проверил готовность спорткомплекса "Подолино" к предстоящим спортивным мероприятиям
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев проверил готовность спорткомплекса "Подолино" к предстоящим спортивным мероприятиям, сообщает правительство региона.
По информации правительства области с конца декабря до середины марта в спорткомплексе "Подолино" в Ярославском районе запланировано проведение порядка 11 спортивных мероприятий. До 26 декабря здесь проходят I и II этапы Кубка России по фристайлу в дисциплине "Акробатика", а с 10 января – III и IV этапы соревнований.
© Фото : Правительство Ярославской областиГубернатор Ярославской области Михаил Евраев проверил готовность спорткомплекса "Подолино" к предстоящим спортивным мероприятиям
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев проверил готовность спорткомплекса "Подолино" к предстоящим спортивным мероприятиям
Сообщается, что в пятницу губернатор Михаил Евраев оценил работы по капитальному ремонту двух участков объездной дороги вокруг "Подолино". Общая протяженность объектов – 1,5 километра. Готовность составляет 88%. Дорогу расширили, уложили нижний слой асфальта, проведены мероприятия по прокладке водопропускных труб. В настоящее время продолжается обустройство освещения.
Также Михаил Евраев осмотрел новую парковку, рассчитанную на 1 тысяча машино-мест, и разворотную площадку для автобусов.
"Проект реконструкции дороги позволит обеспечить подъездные и объездные пути к спорткомплексу, что очень важно для организации и проведения здесь спортивных событий всероссийского и международного уровня. Поручаю "Губернаторскому контролю" выезжать на объект для проверки качества работ и соблюдения подрядчиком поставленных сроков", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
© Фото : Правительство Ярославской областиГубернатор Ярославской области Михаил Евраев проверил готовность спорткомплекса "Подолино" к предстоящим спортивным мероприятиям
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев проверил готовность спорткомплекса "Подолино" к предстоящим спортивным мероприятиям
Губернатор провел совещание, на котором обсудили основные организационные моменты по работе спорткомплекса "Подолино" в зимний период. В частности, обсуждались вопросы безопасности, движения частного и общественного транспорта, создания зоны для пешеходов, дежурства бригад скорой медицинской помощи.
"Правительство области совместно с организаторами соревнований прикладывает максимальные усилия для проведения всех мероприятий в "Подолино" этой зимой на качественном уровне. Мы принимаем здесь не только Кубок России, чемпионат и первенство России по фристайлу. В феврале нас ждет еще один праздник экстремального спорта – открытые международные соревнования "Кубок чемпионов" по фристайлу", - подчеркнул Михаил Евраев.
Он призвал особое внимание уделить безопасности спорткомплекса. К "Кубку чемпионов", по его словам, по периметру места проведения соревнований должны быть установлены видеокамеры, разработан четкий план доставки зрителей, их нахождения на территории спорткомплекса, чтобы потоки машин и пешеходов не пересекались.
© Фото : Правительство Ярославской областиГубернатор Ярославской области Михаил Евраев проверил готовность спорткомплекса "Подолино" к предстоящим спортивным мероприятиям
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев проверил готовность спорткомплекса "Подолино" к предстоящим спортивным мероприятиям