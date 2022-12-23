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Евраев проверил готовность спорткомплекса "Подолино" к зимним событиям

Евраев проверил готовность спорткомплекса "Подолино" к зимним событиям - РИА Новости, 23.12.2022

Евраев проверил готовность спорткомплекса "Подолино" к зимним событиям

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев проверил готовность спорткомплекса "Подолино" к предстоящим спортивным мероприятиям, сообщает правительство... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T17:26

2022-12-23T17:26

2022-12-23T17:26

ярославская область

городское хозяйство москвы

михаил евраев

россия

ярославская область

ярославский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев проверил готовность спорткомплекса "Подолино" к предстоящим спортивным мероприятиям, сообщает правительство региона. По информации правительства области с конца декабря до середины марта в спорткомплексе "Подолино" в Ярославском районе запланировано проведение порядка 11 спортивных мероприятий. До 26 декабря здесь проходят I и II этапы Кубка России по фристайлу в дисциплине "Акробатика", а с 10 января – III и IV этапы соревнований. Сообщается, что в пятницу губернатор Михаил Евраев оценил работы по капитальному ремонту двух участков объездной дороги вокруг "Подолино". Общая протяженность объектов – 1,5 километра. Готовность составляет 88%. Дорогу расширили, уложили нижний слой асфальта, проведены мероприятия по прокладке водопропускных труб. В настоящее время продолжается обустройство освещения. Также Михаил Евраев осмотрел новую парковку, рассчитанную на 1 тысяча машино-мест, и разворотную площадку для автобусов. "Проект реконструкции дороги позволит обеспечить подъездные и объездные пути к спорткомплексу, что очень важно для организации и проведения здесь спортивных событий всероссийского и международного уровня. Поручаю "Губернаторскому контролю" выезжать на объект для проверки качества работ и соблюдения подрядчиком поставленных сроков", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор провел совещание, на котором обсудили основные организационные моменты по работе спорткомплекса "Подолино" в зимний период. В частности, обсуждались вопросы безопасности, движения частного и общественного транспорта, создания зоны для пешеходов, дежурства бригад скорой медицинской помощи. "Правительство области совместно с организаторами соревнований прикладывает максимальные усилия для проведения всех мероприятий в "Подолино" этой зимой на качественном уровне. Мы принимаем здесь не только Кубок России, чемпионат и первенство России по фристайлу. В феврале нас ждет еще один праздник экстремального спорта – открытые международные соревнования "Кубок чемпионов" по фристайлу", - подчеркнул Михаил Евраев. Он призвал особое внимание уделить безопасности спорткомплекса. К "Кубку чемпионов", по его словам, по периметру места проведения соревнований должны быть установлены видеокамеры, разработан четкий план доставки зрителей, их нахождения на территории спорткомплекса, чтобы потоки машин и пешеходов не пересекались.

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городское хозяйство москвы, михаил евраев, россия, ярославская область, ярославский район