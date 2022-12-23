https://ria.ru/20221223/spetsoperatsiya-1840850695.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.12.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.12.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T19:04

2022-12-23T19:04

2022-12-23T19:05

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

спецоперация

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 23 декабря 2022 годаЗа минувшие сутки российские войска нанесли противнику огневое поражение в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Украинская армия потеряла около 200 военнослужащих. Параллельно ликвидированы 87 районов скопления живой силы и техники, 62 артиллерийских расчета и два склада боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолет Су-25, вертолет Ми-8, десять беспилотников, два реактивных снаряда РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 351 самолет, 189 вертолетов, 2704 беспилотника, 399 зенитных ракетных комплексов, 936 реактивных систем залпового огня, 7207 танков и других бронемашин, 3702 орудия полевой артиллерии и 7722 единицы автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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