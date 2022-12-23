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Подозреваемый в "работе на Россию" сотрудник BND имел доступ к прослушке - РИА Новости, 23.12.2022
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Подозреваемый в "работе на Россию" сотрудник BND имел доступ к прослушке
Подозреваемый в "работе на Россию" сотрудник BND имел доступ к прослушке - РИА Новости, 23.12.2022
Подозреваемый в "работе на Россию" сотрудник BND имел доступ к прослушке
Сотрудник разведслужбы ФРГ, задержанный по подозрению в сотрудничестве с РФ, по характеру своей должности имел доступ к результатам прослушки немецких и... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T20:45
2022-12-23T20:45
в мире
германия
россия
федеральная разведывательная служба германии
агентство национальной безопасности сша
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БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. Сотрудник разведслужбы ФРГ, задержанный по подозрению в сотрудничестве с РФ, по характеру своей должности имел доступ к результатам прослушки немецких и дружественных спецслужб, пишет издание Focus со ссылкой на источники в профильном столичном ведомстве. Ранее генеральная прокуратура ФРГ подтвердила задержание сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Карстена Л. по подозрению в сотрудничестве с Россией. "Карстен Л. является высокопоставленным должностным лицом и, по-видимому, имел доступ к конфиденциальной информации. Как специалист по прослушке, он, видимо, анализировал все процессы и информацию, которую специализированная в этой области BND получает посредством операций по прослушиванию по всему миру", - отмечает издание. К материалам, к которым имел доступ подозреваемый, по данным Focus, принадлежат также результаты прослушки таких спецслужб, как Американское агентство национальной безопасности (NSA) и британский Центр правительственной связи (GCHQ).
https://ria.ru/20221020/arest-1825319827.html
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в мире, германия, россия, федеральная разведывательная служба германии, агентство национальной безопасности сша
В мире, Германия, Россия, Федеральная разведывательная служба Германии, Агентство национальной безопасности США
20:45 23.12.2022
 
Подозреваемый в "работе на Россию" сотрудник BND имел доступ к прослушке

Focus: подозреваемый в работе на Россию сотрудник BND имел доступ к прослушке

© Fotolia / Viktor GmyriaНаушники для прослушки
Наушники для прослушки - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© Fotolia / Viktor Gmyria
Наушники для прослушки. Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. Сотрудник разведслужбы ФРГ, задержанный по подозрению в сотрудничестве с РФ, по характеру своей должности имел доступ к результатам прослушки немецких и дружественных спецслужб, пишет издание Focus со ссылкой на источники в профильном столичном ведомстве.
Ранее генеральная прокуратура ФРГ подтвердила задержание сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Карстена Л. по подозрению в сотрудничестве с Россией.
Гамбург - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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В Гамбурге выдали ордер на арест россиянина, экстрадиции которого хотят США
"Карстен Л. является высокопоставленным должностным лицом и, по-видимому, имел доступ к конфиденциальной информации. Как специалист по прослушке, он, видимо, анализировал все процессы и информацию, которую специализированная в этой области BND получает посредством операций по прослушиванию по всему миру", - отмечает издание.
К материалам, к которым имел доступ подозреваемый, по данным Focus, принадлежат также результаты прослушки таких спецслужб, как Американское агентство национальной безопасности (NSA) и британский Центр правительственной связи (GCHQ).
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В миреГерманияРоссияФедеральная разведывательная служба ГерманииАгентство национальной безопасности США
 
 
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