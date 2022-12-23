https://ria.ru/20221223/sotrudnik-1840974362.html

Подозреваемый в "работе на Россию" сотрудник BND имел доступ к прослушке

Подозреваемый в "работе на Россию" сотрудник BND имел доступ к прослушке - РИА Новости, 23.12.2022

Подозреваемый в "работе на Россию" сотрудник BND имел доступ к прослушке

Сотрудник разведслужбы ФРГ, задержанный по подозрению в сотрудничестве с РФ, по характеру своей должности имел доступ к результатам прослушки немецких и... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T20:45

2022-12-23T20:45

2022-12-23T20:45

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россия

федеральная разведывательная служба германии

агентство национальной безопасности сша

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БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. Сотрудник разведслужбы ФРГ, задержанный по подозрению в сотрудничестве с РФ, по характеру своей должности имел доступ к результатам прослушки немецких и дружественных спецслужб, пишет издание Focus со ссылкой на источники в профильном столичном ведомстве. Ранее генеральная прокуратура ФРГ подтвердила задержание сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Карстена Л. по подозрению в сотрудничестве с Россией. "Карстен Л. является высокопоставленным должностным лицом и, по-видимому, имел доступ к конфиденциальной информации. Как специалист по прослушке, он, видимо, анализировал все процессы и информацию, которую специализированная в этой области BND получает посредством операций по прослушиванию по всему миру", - отмечает издание. К материалам, к которым имел доступ подозреваемый, по данным Focus, принадлежат также результаты прослушки таких спецслужб, как Американское агентство национальной безопасности (NSA) и британский Центр правительственной связи (GCHQ).

https://ria.ru/20221020/arest-1825319827.html

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в мире, германия, россия, федеральная разведывательная служба германии, агентство национальной безопасности сша