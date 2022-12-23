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В СТР Молдавии отметили стремительное сокращение телеканалов и радиостанций

В СТР Молдавии отметили стремительное сокращение телеканалов и радиостанций - РИА Новости, 23.12.2022

В СТР Молдавии отметили стремительное сокращение телеканалов и радиостанций

Запрещенные в Молдавии телеканалы составляли порядка 10 процентов от общего числа зарегистрированных в стране, а сокращение электронных СМИ в республике может... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T20:03

2022-12-23T20:03

2022-12-23T20:03

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КИШИНЕВ, 23 дек – РИА Новости. Запрещенные в Молдавии телеканалы составляли порядка 10 процентов от общего числа зарегистрированных в стране, а сокращение электронных СМИ в республике может быть стремительным, заявил в пятницу в ходе заседания Совета по телерадиовещанию (СТР) один из его членов Еуджен Рыбка. Ранее власти Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств". "На прошлой неделе прекратили работу шесть телеканалов, это порядка 10 процентов из всех зарегистрированных медиакомпаний, а их у нас порядка 70. Не нужно забывать, что даже не все они вещают – либо пока не запустились, либо приостановили по разным причинам свою деятельность. Предлагаю обсудить проблему стремительного сокращения телерадиоканалов в Молдавии на одном из первых наших заседаний в новом году", - отметил Рыбка. Чиновник предложил не принимать план действий Совета по телерадиовещанию на 2023 года, "так как неизвестно, сколько телеканалов и радиостанций останется до 15 января". "Если так дело пойдет и дальше, то в скором времени мы вообще останемся без телеканалов и радиостанций", - добавил Рыбка. Запрет телеканалов раскритиковали представители оппозиции, гражданское и экспертное сообщество Молдавии, выразив опасение, что правящая партия "Действие и солидарность", контролирующая законодательную, исполнительную и судебную власть в стране, скатывается в диктатуру и начинает преследование инакомыслящих.

https://ria.ru/20221217/obvinenie-1839368392.html

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