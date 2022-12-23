https://ria.ru/20221223/soglashenie-1840911424.html
Украина вышла из соглашения СНГ о пенсионном обеспечении военных
Украина вышла из соглашения СНГ о пенсионном обеспечении военных - РИА Новости, 23.12.2022
Украина вышла из соглашения СНГ о пенсионном обеспечении военных
Украина вышла из соглашения СНГ о пенсионном обеспечении военнослужащих и членов их семей, сообщил в пятницу представитель кабинета министров в Верховной раде... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T17:06
2022-12-23T17:06
2022-12-23T17:06
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Украина вышла из соглашения СНГ о пенсионном обеспечении военнослужащих и членов их семей, сообщил в пятницу представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук. "Осуществлен выход Украины из соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей и государственного страхования военнослужащих государств - участников Содружества Независимых Государств, совершенного 15 мая 1992 года", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. Согласно указанному соглашению, в выслугу лет для назначения пенсий засчитывается служба в вооруженных силах и других воинских формированиях в порядке, установленном законодательством государств-участников, на территории которых военнослужащие проходили службу. Размер выплат определяется в порядке, установленном законодательством стран, на территории которых они проживают.
https://ria.ru/20221223/ukraina-1840897151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, снг, верховная рада украины
В мире, Украина, СНГ, Верховная Рада Украины
Украина вышла из соглашения СНГ о пенсионном обеспечении военных
Украина вышла из соглашения СНГ о пенсионном обеспечении военных и членов их семей