https://ria.ru/20221223/soglashenie-1840911424.html

Украина вышла из соглашения СНГ о пенсионном обеспечении военных

Украина вышла из соглашения СНГ о пенсионном обеспечении военных - РИА Новости, 23.12.2022

Украина вышла из соглашения СНГ о пенсионном обеспечении военных

Украина вышла из соглашения СНГ о пенсионном обеспечении военнослужащих и членов их семей, сообщил в пятницу представитель кабинета министров в Верховной раде... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T17:06

2022-12-23T17:06

2022-12-23T17:06

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Украина вышла из соглашения СНГ о пенсионном обеспечении военнослужащих и членов их семей, сообщил в пятницу представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук. "Осуществлен выход Украины из соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей и государственного страхования военнослужащих государств - участников Содружества Независимых Государств, совершенного 15 мая 1992 года", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. Согласно указанному соглашению, в выслугу лет для назначения пенсий засчитывается служба в вооруженных силах и других воинских формированиях в порядке, установленном законодательством государств-участников, на территории которых военнослужащие проходили службу. Размер выплат определяется в порядке, установленном законодательством стран, на территории которых они проживают.

https://ria.ru/20221223/ukraina-1840897151.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, снг, верховная рада украины