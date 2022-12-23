В Москве прошла 63-я сессия Парламентского Собрания Союзного государства

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"У нас, как правило, этот вопрос не просто проходит обсуждение, но отдать должное нашим комиссиям — они хорошо поработали. Вместе с этим хочу сказать: мы недостаточно эффективно используем возможности бюджета Союзного государства", — отметил председатель Парламентского Собрания, председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, необходимо выходить на принятие решений, которых ждут наши граждане: "У нас есть то общее, что мы должны с вами сохранять, укреплять и к чему бережно относиться, — историческая память". В частности, Володин предложил в рамках бюджета Союзного государства проработать вопросы, связанные с бережным отношением к воинским захоронениям и мемориалам.