В Москве прошла 63-я сессия Парламентского Собрания Союзного государства

Проведению заключительной сессии Парламентского Собрания 2022 года предшествовала интенсивная работа в депутатских комиссиях по международным делам, бюджету, законодательству, молодежной политике и других. "Хотя деятельность Парламентского собрания проходит в достаточно сложной международной ситуации, тем не менее, мы активно позиционируем себя на международной арене", — заявил по итогам заседания Комиссии Парламентского Собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками ее председатель Сергей Рачков.
Проведению заключительной сессии Парламентского Собрания 2022 года предшествовала интенсивная работа в депутатских комиссиях по международным делам, бюджету, законодательству, молодежной политике и других. "Хотя деятельность Парламентского собрания проходит в достаточно сложной международной ситуации, тем не менее, мы активно позиционируем себя на международной арене", — заявил по итогам заседания Комиссии Парламентского Собрания по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками ее председатель Сергей Рачков.
Как отметил председатель Комиссии Парламентского Собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку Виктор Селиверстов, в ходе обсуждений для включения в бюджет-2023 поступило более 100 предложений по новым программам, проектам и мероприятиям.
Как отметил председатель Комиссии Парламентского Собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку Виктор Селиверстов, в ходе обсуждений для включения в бюджет-2023 поступило более 100 предложений по новым программам, проектам и мероприятиям.
"Сокращен период рассмотрения программ. Из этого процесса ушел этап рассмотрения концепций. Расширена сфера применения проектов. Раньше можно было их реализовывать только в сфере образования и культуры, теперь — в любой области", — рассказала о перспективах интенсификации исполнения союзных программ заместитель председателя Комиссии по бюджету, налогам и финансовому рынку Людмила Нижевич.
"Сокращен период рассмотрения программ. Из этого процесса ушел этап рассмотрения концепций. Расширена сфера применения проектов. Раньше можно было их реализовывать только в сфере образования и культуры, теперь — в любой области", — рассказала о перспективах интенсификации исполнения союзных программ заместитель председателя Комиссии по бюджету, налогам и финансовому рынку Людмила Нижевич.
"Основное внимание нами было уделено работе над модельным законом об ОСАГО Союза России и Белоруссии. Мы подвели итоги нашей работы, вышли на финишную прямую по принятию данного модельного закона", — рассказал журналистам председатель Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту Виктор Пинский.
"Основное внимание нами было уделено работе над модельным законом об ОСАГО Союза России и Белоруссии. Мы подвели итоги нашей работы, вышли на финишную прямую по принятию данного модельного закона", — рассказал журналистам председатель Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту Виктор Пинский.
Союзные депутаты обращают внимание на необходимость более активной работы с молодежью двух стран. "У нас действует Молодежный парламент при Парламентском Собрании. От молодых людей поступает очень много предложений, в том числе по формированию молодежной политики в рамках интеграционного процесса России и Белоруссии", — сообщил журналистам председатель комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров.
Союзные депутаты обращают внимание на необходимость более активной работы с молодежью двух стран. "У нас действует Молодежный парламент при Парламентском Собрании. От молодых людей поступает очень много предложений, в том числе по формированию молодежной политики в рамках интеграционного процесса России и Белоруссии", — сообщил журналистам председатель комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров.
Перед началом работы 63-й сессии союзного парламента председатель Парламентского Собрания Вячеслав Володин, а также первый заместитель председателя Парламентского Собрания Владимир Андрейченко и члены Совета Парламентского Собрания возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Перед началом работы 63-й сессии союзного парламента председатель Парламентского Собрания Вячеслав Володин, а также первый заместитель председателя Парламентского Собрания Владимир Андрейченко и члены Совета Парламентского Собрания возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
В здании Государственной Думы РФ парламентарии Белоруссии и России рассмотрели вопрос о проекте Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2023 год". Проект бюджета по доходам определен в сумме 5 966,1 миллиона российских рублей. Бюджет сформирован с профицитом в сумме 899,6 миллиона российских рублей.
В здании Государственной Думы РФ парламентарии Белоруссии и России рассмотрели вопрос о проекте Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2023 год". Проект бюджета по доходам определен в сумме 5 966,1 миллиона российских рублей. Бюджет сформирован с профицитом в сумме 899,6 миллиона российских рублей.
По решению депутатов сокращаются сроки подготовки и рассмотрения годового отчета о деятельности органов Союзного государства. Устанавливается, что он будет представляться в Парламентское Собрание не позднее 15 мая следующего за отчетным финансового года. Это позволит депутатам принимать решение об утверждении годового отчета в первом полугодии.
По решению депутатов сокращаются сроки подготовки и рассмотрения годового отчета о деятельности органов Союзного государства. Устанавливается, что он будет представляться в Парламентское Собрание не позднее 15 мая следующего за отчетным финансового года. Это позволит депутатам принимать решение об утверждении годового отчета в первом полугодии.
"У нас, как правило, этот вопрос не просто проходит обсуждение, но отдать должное нашим комиссиям — они хорошо поработали. Вместе с этим хочу сказать: мы недостаточно эффективно используем возможности бюджета Союзного государства", — отметил председатель Парламентского Собрания, председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, необходимо выходить на принятие решений, которых ждут наши граждане: "У нас есть то общее, что мы должны с вами сохранять, укреплять и к чему бережно относиться, — историческая память". В частности, Володин предложил в рамках бюджета Союзного государства проработать вопросы, связанные с бережным отношением к воинским захоронениям и мемориалам.
"У нас, как правило, этот вопрос не просто проходит обсуждение, но отдать должное нашим комиссиям — они хорошо поработали. Вместе с этим хочу сказать: мы недостаточно эффективно используем возможности бюджета Союзного государства", — отметил председатель Парламентского Собрания, председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, необходимо выходить на принятие решений, которых ждут наши граждане: "У нас есть то общее, что мы должны с вами сохранять, укреплять и к чему бережно относиться, — историческая память". В частности, Володин предложил в рамках бюджета Союзного государства проработать вопросы, связанные с бережным отношением к воинским захоронениям и мемориалам.
"Уже в начале следующего года, во второй половине февраля, пройдет выездное расширенное заседание Совета Парламентского Собрания, где мы в рамках межрегионального сотрудничества будем рассматривать конкретные вопросы развития", — рассказал журналистам по итогам заседания спикер Государственной Думы РФ и председатель Парламентского Собрания Вячеслав Володин.
"Уже в начале следующего года, во второй половине февраля, пройдет выездное расширенное заседание Совета Парламентского Собрания, где мы в рамках межрегионального сотрудничества будем рассматривать конкретные вопросы развития", — рассказал журналистам по итогам заседания спикер Государственной Думы РФ и председатель Парламентского Собрания Вячеслав Володин.