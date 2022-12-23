https://ria.ru/20221223/smartfon-1840700750.html

Киберэскперт раскрыл, безопасно ли использовать устаревшие смартфоны

Киберэскперт раскрыл, безопасно ли использовать устаревшие смартфоны - РИА Новости, 23.12.2022

Киберэскперт раскрыл, безопасно ли использовать устаревшие смартфоны

Если производитель перестал поддерживать ваш смартфон, им можно пользоваться в обычном режиме, но нельзя забывать, что взломать его станет проще, рассказал... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T03:13

2022-12-23T03:13

2022-12-23T03:13

общество

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apple

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Если производитель перестал поддерживать ваш смартфон, им можно пользоваться в обычном режиме, но нельзя забывать, что взломать его станет проще, рассказал "Прайму" старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузменко.Как правило, многолетней поддержкой отличаются смартфоны Apple — компания поддерживала iPhone 5s более пяти лет. В Android такого нет — производители выпускают обновления максимум три года после выпуска модели, отметил Кузменко.

https://ria.ru/20221215/smartfon-1838753516.html

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общество, технологии, роскачество, apple, apple iphone, google android, россия