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Киберэскперт раскрыл, безопасно ли использовать устаревшие смартфоны - РИА Новости, 23.12.2022
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Киберэскперт раскрыл, безопасно ли использовать устаревшие смартфоны
Киберэскперт раскрыл, безопасно ли использовать устаревшие смартфоны - РИА Новости, 23.12.2022
Киберэскперт раскрыл, безопасно ли использовать устаревшие смартфоны
Если производитель перестал поддерживать ваш смартфон, им можно пользоваться в обычном режиме, но нельзя забывать, что взломать его станет проще, рассказал... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T03:13
2022-12-23T03:13
общество
технологии
роскачество
apple
apple iphone
google android
россия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Если производитель перестал поддерживать ваш смартфон, им можно пользоваться в обычном режиме, но нельзя забывать, что взломать его станет проще, рассказал "Прайму" старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузменко.Как правило, многолетней поддержкой отличаются смартфоны Apple — компания поддерживала iPhone 5s более пяти лет. В Android такого нет — производители выпускают обновления максимум три года после выпуска модели, отметил Кузменко.
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общество, технологии, роскачество, apple, apple iphone, google android, россия
Общество, Технологии, Роскачество, Apple, Apple iPhone, Google Android, Россия
03:13 23.12.2022
 
Киберэскперт раскрыл, безопасно ли использовать устаревшие смартфоны

Эксперт Кузменко призвал удалить ценные данные с устаревшего смартфона из-за риска взлома

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМужчина держит в руках смартфон
Мужчина держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мужчина держит в руках смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Если производитель перестал поддерживать ваш смартфон, им можно пользоваться в обычном режиме, но нельзя забывать, что взломать его станет проще, рассказал "Прайму" старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузменко.
"В нем (смартфоне. — Прим. ред.) не будут "заделаны" бреши. Пользоваться таким гаджетом можно, но для простых задач — звонки, смс, а ценные данные и банкинг лучше с него удалить", — заявил эксперт.
Как правило, многолетней поддержкой отличаются смартфоны Apple — компания поддерживала iPhone 5s более пяти лет. В Android такого нет — производители выпускают обновления максимум три года после выпуска модели, отметил Кузменко.
Смартфон iPhone - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 02:12
Россиянам рассказали, как легко продлить жизнь смартфону
 
ОбществоТехнологииРоскачествоAppleApple iPhoneGoogle AndroidРоссия
 
 
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