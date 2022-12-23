https://ria.ru/20221223/smartfon-1840289511.html

Максимум за минимум: как выбрать смартфон в пределах 15 тысяч рублей?

Максимум за минимум: как выбрать смартфон в пределах 15 тысяч рублей? - РИА Новости, 23.12.2022

Максимум за минимум: как выбрать смартфон в пределах 15 тысяч рублей?

Мобильные устройства среднего ценового сегмента переживают настоящий бум, что подтверждают и результаты исследований: по данным GFK, рынок смартфонов в... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T15:43

2022-12-23T15:43

2022-12-23T15:56

россия

realme

смартфоны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840285114_0:81:3355:1968_1920x0_80_0_0_62920bdcbb62ec876c27208d7d1025b0.jpg

Мобильные устройства среднего ценового сегмента переживают настоящий бум, что подтверждают и результаты исследований: по данным GFK, рынок смартфонов в диапазоне 15 тысяч рублей заметно вырос в России за последний год.Но растущая популярность гаджетов средней ценовой категории привела к тому, что сегодня покупателям приходится выбирать из десятков, если не сотен устройств. При этом нужно учитывать множество разных факторов, в том числе производительность, качество камеры, объем памяти, емкость аккумулятора и, конечно, дизайн. Разберемся, на что именно следует обратить внимание, на примере трех популярных смартфонов бренда realme: С35 стоимостью от 15 тысяч рублей, а также C33 и С31 в пределах 10 тысяч рублей. Спойлер: в каждом ценовом сегменте можно подобрать отличные гаджеты!До 15 тысяч: мастер на все рукиЛучшие смартфоны по цене до 15 тысяч рублей, такие как realme С35, могут похвастаться полным набором отличных характеристик: благодаря технологическим разработкам последних лет, передовые мобильные технологии становятся все доступнее в цене.Но первое, что отмечает каждый пользователь смартфона, – это дизайн устройства. Благодаря своему тонкому (всего 8,1 мм) полупрозрачному корпусу из полиметилметакрилата (PMMA) и поликарбоната (PC) со строгими прямоугольными гранями C35 привлекает к себе внимание и позволяет владельцу сразу же продемонстрировать свой безупречный вкус.Другая отличительная особенность realme С35 – это камера с разрешением 50 МП, наивысшим среди смартфонов в данном ценовом сегменте. Создавая сверхчеткие снимки, пользователь может передать даже мельчайшие детали любой сцены. Для фото миниатюрных объектов вблизи смартфон оснащен макромодулем с расстоянием фокусировки 4 см. А фронтальная камера 8МП с функцией ИИ-бьютификации подойдет для создания идеальных селфи.Чтобы смартфон не приходилось постоянно подзаряжать, важно, чтобы его аккумулятор был достаточно мощным. 5000 мАч батареи realme С35 достаточно для того, чтобы использовать все функции смартфона целый день. А в режиме ожидания гаджет "проживет" больше месяца – целых 35 суток. При необходимости с его помощью даже можно подзарядить другие устройства – например, беспроводные наушники или умные часы. Быстро восстановить заряд аккумулятора самого смартфона поможет мощное зарядное устройство Quick Charge мощностью 18 Вт.Почти 90% времени, которое типичный пользователь проводит на смартфоне, приходится на приложения. А, значит, гаджет должен быть достаточно производительным, чтобы они работали быстро и плавно. Поэтому следует обращать внимание на процессор и память смартфона, а также на результаты бенчмарков – тестов, которые помогут сравнить уровень производительности разных устройств. Так, realme С35 получил производительный процессор Unisoc T616, набирающий в бенчмарке AnTuTu более 230 000 очков.Все это дополняет FDH-дисплей с большой полезной площадью 90,7%, чтобы пользователь мог полностью погрузиться в просматриваемый контент.В пределах 10 тысяч: максимальная мощность и элегантный дизайнСмартфон realme С33 демонстрирует, что даже в категории до 10 тысяч рублей можно найти по-настоящему производительные смартфоны. В модели используется процессор UNISOC T612 с двумя ядрами Cortex-A75 и шестью ядрами Cortex-A55 с частотой до 1,82 ГГц. Мощности этого чипсета достаточно для плавной работы даже самых требовательных игр и приложений, что подтверждают и результаты теста AnTuTu: в нем процессор получил оценку более, чем в 220 000 баллов.Кроме того, realme C33 - единственный смартфон в своем ценовом диапазоне с ИИ-камерой с разрешением 50 Мп, или 8160х6144р. А вывести качество фото на новый уровень помогает интеллектуальный алгоритм обработки фотографий CHDR: он обеспечивает лучшую динамику изображения в небольших переэкспонированных сценах, например, на участках с окнами и витринами.realme C33 оснащен памятью стандарта UFS 2.2 до 128 Гб с возможностью расширения до 1 Тб с помощью карты microSD, чтобы пользователь имел достаточно места для хранения фото и видео, загрузки приложений, игр и другого контента.Дизайн realme C33 вдохновлен морем: линии на задней панели смартфона переливаются под разными углами, как морские волны на солнце. Необычный эффект обеспечивает специальная литография с последующей обработкой на микронном уровне.Высокая производительность по отличной ценеСтереотип, что для мобильного гейминга подходят только дорогие смартфоны, остался в прошлом: доступная модель realme C31, также находящаяся в ценовом диапазоне менее 10 тысяч рублей, получила восьмиядерный процессор UNISOC (2 Cortex-A75 и 6 Cortex-A55) с частотой до 1,82 ГГц, набравший почти 220 000 баллов в тесте AnTuTu. Что подтверждает быстроту и плавность работы популярных игр и приложений.При своих впечатляющих технических возможностях смартфон будет долго служить пользователям: realme C31 прошел сертификацию качества от авторитетной организации TÜV Rheinland, в рамках которой устройство подвергли тысячам тестов. Сертификат подтверждает, что у гаджета максимально долгий срок службы.Для всех устройств realme, включая даже самые доступные, характерен уникальный, привлекающий внимание дизайн. Задняя панель модели C31 покрыта тонкими полосами, что придает изюминку внешнему виду смартфона и подчеркнет индивидуальность его владельца. Дизайн устройства максимально эргономичен: тонкий корпус толщиной всего 8,4 мм удобно лежит в руке, а благодаря датчику отпечатков пальцев на боковой грани смартфон легко разблокировать даже наощупь.Для того, чтобы пользователь мог полностью погрузиться в просмотр видео или любимую игру, realme C31 оснащен большим дисплеем диагональю 6,5 дюйма и полезной площадью 88,7%. С пиковой яркостью 400 нит изображение легко различимо при любых условиях, чтобы гаджетом можно было пользоваться даже в яркий солнечный день.РЕКЛАМАООО"РМ КОММЬЮНИКЕЙШН"; ИНН: 7703474590ID: 4CQwVszH9pSWM8LZFYf

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, realme, смартфоны