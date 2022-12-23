https://ria.ru/20221223/saratov-1840700515.html

СК в Саратове проверит инфраструктуру участков для многодетных

СК в Саратове проверит инфраструктуру участков для многодетных - РИА Новости, 23.12.2022

СК в Саратове проверит инфраструктуру участков для многодетных

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об отсутствии инфраструктуры у земельных участков, предоставленных для... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T00:17

2022-12-23T00:17

2022-12-23T00:24

жилье

александр бастрыкин

россия

саратовская область

саратов

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 23 дек — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об отсутствии инфраструктуры у земельных участков, предоставленных для многодетных семей в Саратовской области, и представить ему доклад об этом, сообщил телеграм-канал "Информационный центр СК России". "В аккаунт Информационного центра СК России в мессенджере Telegram обратилась многодетная мать из Саратовской области. Более 10 лет назад ее семье по государственной программе "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" выделен земельный участок в селе Михайловка для индивидуального жилищного строительства без инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры. Органы власти мер к газификации, обеспечению указанной территории водоснабжением и водоотведением не принимают, в связи с чем семья заявительницы до сих пор не может построить дом. С такой же проблемой столкнулись и другие граждане, получившие там земельные участки", - говорится в сообщении. Уточняется, что Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Анатолию Говорунову провести процессуальную проверку по данному факту, приняв меры к восстановлению прав граждан, и представить доклад главе ведомства. Исполнение поручения, а также ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК, подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20221221/mladenets-1840379553.html

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жилье, александр бастрыкин, россия, саратовская область, саратов, следственный комитет россии (ск рф)