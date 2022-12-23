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Посольство предупредило США о провале попыток подорвать развитие России - РИА Новости, 23.12.2022
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Посольство предупредило США о провале попыток подорвать развитие России
Посольство предупредило США о провале попыток подорвать развитие России - РИА Новости, 23.12.2022
Посольство предупредило США о провале попыток подорвать развитие России
Попытки США подорвать технологическое развитие России обречены на неудачу, заявил советник-посланник в Вашингтоне Андрей Леденев, комментируя новые американские РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T06:05
2022-12-23T06:47
россия
сша
вашингтон (штат)
санкции в отношении россии
курчатовский институт
моринформсистема - агат
москва
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. Попытки США подорвать технологическое развитие России обречены на неудачу, заявил советник-посланник в Вашингтоне Андрей Леденев, комментируя новые американские санкции.Новые ограничительные меры в отношении Москвы в Соединенных Штатах пытаются оправдать ложными заявлениями, высказался он."Сугубо пропагандистские аргументы местных чиновников можно трактовать так, будто новые рестрикции поспособствуют обеспечению безопасности мореходства на Черном море. Расширят поставки украинского зерна на мировые рынки. Правда, здесь объяснить не удосужились — каким образом?" — задался вопросом Леденев. По словам дипломата, включение в санкционные списки крупных научных институтов не соответствует интересам исследовательских кругов США."Американские ученые неоднократно озвучивали сожаление — и даже опасения — из-за оборвавшихся профессиональных связей с коллегами из России. От этого страдает все мировое сообщество, перед которым стоят насущные вызовы, требующие совместных решений", — добавил советник.США в четверг ввели санкции против десяти российских организаций, которые связаны с судостроением и мореходством, включая НИИ судового машиностроения, концерн Моринформсистема "Агат", АО "Морские навигационные системы", НИИ "Прометей" Курчатовского института, концерн "Электроприбор" и Институт океанологии.После начала российской спецоперации на Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. При этом последствия от введенных ограничительных мер обернулись проблемами для США и Европы, которые переживают резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
https://ria.ru/20221213/obvineniya-1838454052.html
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россия, сша, вашингтон (штат), санкции в отношении россии, курчатовский институт, моринформсистема - агат, москва, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Санкции в отношении России, Курчатовский институт, Моринформсистема - Агат, Москва, В мире
06:05 23.12.2022 (обновлено: 06:47 23.12.2022)
 
Посольство предупредило США о провале попыток подорвать развитие России

Посольство: попытки США подорвать технологическое развитие России обречены на неудачу

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. Попытки США подорвать технологическое развитие России обречены на неудачу, заявил советник-посланник в Вашингтоне Андрей Леденев, комментируя новые американские санкции.

"Неконструктивные решения американских властей продолжают загонять двусторонние отношения в глубокую трясину. Здесь упорно отказываются осознавать, что попытки подрыва технологического развития России обречены на неудачу. Более того — приводят к серьезным негативным последствиям для третьих стран", — сказал дипломат.

Новые ограничительные меры в отношении Москвы в Соединенных Штатах пытаются оправдать ложными заявлениями, высказался он.
"Сугубо пропагандистские аргументы местных чиновников можно трактовать так, будто новые рестрикции поспособствуют обеспечению безопасности мореходства на Черном море. Расширят поставки украинского зерна на мировые рынки. Правда, здесь объяснить не удосужились — каким образом?" — задался вопросом Леденев.
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США обвинили четырех россиян в закупках электроники в обход санкций
По словам дипломата, включение в санкционные списки крупных научных институтов не соответствует интересам исследовательских кругов США.
"Американские ученые неоднократно озвучивали сожаление — и даже опасения — из-за оборвавшихся профессиональных связей с коллегами из России. От этого страдает все мировое сообщество, перед которым стоят насущные вызовы, требующие совместных решений", — добавил советник.
США в четверг ввели санкции против десяти российских организаций, которые связаны с судостроением и мореходством, включая НИИ судового машиностроения, концерн Моринформсистема "Агат", АО "Морские навигационные системы", НИИ "Прометей" Курчатовского института, концерн "Электроприбор" и Институт океанологии.
После начала российской спецоперации на Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. При этом последствия от введенных ограничительных мер обернулись проблемами для США и Европы, которые переживают резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
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