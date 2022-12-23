06:05 23.12.2022 (обновлено: 06:47 23.12.2022)
Посольство предупредило США о провале попыток подорвать развитие России
Посольство: попытки США подорвать технологическое развитие России обречены на неудачу
© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. Попытки США подорвать технологическое развитие России обречены на неудачу, заявил советник-посланник в Вашингтоне Андрей Леденев, комментируя новые американские санкции.
"Неконструктивные решения американских властей продолжают загонять двусторонние отношения в глубокую трясину. Здесь упорно отказываются осознавать, что попытки подрыва технологического развития России обречены на неудачу. Более того — приводят к серьезным негативным последствиям для третьих стран", — сказал дипломат.
Новые ограничительные меры в отношении Москвы в Соединенных Штатах пытаются оправдать ложными заявлениями, высказался он.
"Сугубо пропагандистские аргументы местных чиновников можно трактовать так, будто новые рестрикции поспособствуют обеспечению безопасности мореходства на Черном море. Расширят поставки украинского зерна на мировые рынки. Правда, здесь объяснить не удосужились — каким образом?" — задался вопросом Леденев.
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По словам дипломата, включение в санкционные списки крупных научных институтов не соответствует интересам исследовательских кругов США.
"Американские ученые неоднократно озвучивали сожаление — и даже опасения — из-за оборвавшихся профессиональных связей с коллегами из России. От этого страдает все мировое сообщество, перед которым стоят насущные вызовы, требующие совместных решений", — добавил советник.
США в четверг ввели санкции против десяти российских организаций, которые связаны с судостроением и мореходством, включая НИИ судового машиностроения, концерн Моринформсистема "Агат", АО "Морские навигационные системы", НИИ "Прометей" Курчатовского института, концерн "Электроприбор" и Институт океанологии.
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