https://ria.ru/20221223/reysy-1840467304.html

Эксперты рассказали, что делать пассажирам при внезапной отмене рейса

Эксперты рассказали, что делать пассажирам при внезапной отмене рейса - РИА Новости, 23.12.2022

Эксперты рассказали, что делать пассажирам при внезапной отмене рейса

Эксперты дали советы, что делать при внезапной отмене рейса, пишет The Sun. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T04:01

2022-12-23T04:01

2022-12-23T04:10

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Эксперты дали советы, что делать при внезапной отмене рейса, пишет The Sun.В первую очередь, нужно проверить, какие есть другие способы добраться. "Ваша авиакомпания должна позволить вам выбрать между возвратом средств или альтернативным рейсом", — отмечают специалисты.Если нет времени ждать, можно купить новые билеты за свой счет и попытаться вернуть деньги за них позже. Но это чревато рисками, предупреждают эксперты.Кроме того, стоит связаться с перевозчиком и попросить предоставить питание и ночлег в случае необходимости, а также с забронированным отелем, чтобы договориться о переносе дат или отмене. Стоит предупредить о задержке и работодателя."Если у вас есть туристическая страховка, вы можете потребовать возмещения некоторых расходов, понесенных вами в случае отмены рейса", — напоминают специалисты.

https://ria.ru/20221222/tury-1840343475.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, аэропорты, пассажиры