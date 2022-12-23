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Эксперты рассказали, что делать пассажирам при внезапной отмене рейса - РИА Новости, 23.12.2022
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Туризм
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Эксперты рассказали, что делать пассажирам при внезапной отмене рейса
Эксперты рассказали, что делать пассажирам при внезапной отмене рейса - РИА Новости, 23.12.2022
Эксперты рассказали, что делать пассажирам при внезапной отмене рейса
Эксперты дали советы, что делать при внезапной отмене рейса, пишет The Sun. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T04:01
2022-12-23T04:10
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Эксперты дали советы, что делать при внезапной отмене рейса, пишет The Sun.В первую очередь, нужно проверить, какие есть другие способы добраться. "Ваша авиакомпания должна позволить вам выбрать между возвратом средств или альтернативным рейсом", — отмечают специалисты.Если нет времени ждать, можно купить новые билеты за свой счет и попытаться вернуть деньги за них позже. Но это чревато рисками, предупреждают эксперты.Кроме того, стоит связаться с перевозчиком и попросить предоставить питание и ночлег в случае необходимости, а также с забронированным отелем, чтобы договориться о переносе дат или отмене. Стоит предупредить о задержке и работодателя."Если у вас есть туристическая страховка, вы можете потребовать возмещения некоторых расходов, понесенных вами в случае отмены рейса", — напоминают специалисты.
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новости - туризм, туристы, туризм, аэропорты, пассажиры
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Аэропорты, Пассажиры
04:01 23.12.2022 (обновлено: 04:10 23.12.2022)
 
Эксперты рассказали, что делать пассажирам при внезапной отмене рейса

Эксперты дали советы, что делать при внезапной отмене рейса

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПассажиры у стойки регистрации вылетов в аэропорту Внуково в Москве
Пассажиры у стойки регистрации вылетов в аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Эксперты дали советы, что делать при внезапной отмене рейса, пишет The Sun.
В первую очередь, нужно проверить, какие есть другие способы добраться. "Ваша авиакомпания должна позволить вам выбрать между возвратом средств или альтернативным рейсом", — отмечают специалисты.
Если нет времени ждать, можно купить новые билеты за свой счет и попытаться вернуть деньги за них позже. Но это чревато рисками, предупреждают эксперты.
Кроме того, стоит связаться с перевозчиком и попросить предоставить питание и ночлег в случае необходимости, а также с забронированным отелем, чтобы договориться о переносе дат или отмене. Стоит предупредить о задержке и работодателя.
"Если у вас есть туристическая страховка, вы можете потребовать возмещения некоторых расходов, понесенных вами в случае отмены рейса", — напоминают специалисты.
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