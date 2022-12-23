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Российские энергоресурсы будут востребованы в мире, заявил Новак - РИА Новости, 23.12.2022
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Российские энергоресурсы будут востребованы в мире, заявил Новак
Российские энергоресурсы будут востребованы в мире, заявил Новак - РИА Новости, 23.12.2022
Российские энергоресурсы будут востребованы в мире, заявил Новак
Энергоресурсы России будут востребованы в мире, без них сложно обеспечить мировое экономическое развитие, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T10:14
2022-12-23T10:14
экономика
александр новак
россия
нефть
природный газ
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Энергоресурсы России будут востребованы в мире, без них сложно обеспечить мировое экономическое развитие, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Несмотря на развитие солнечной, ветровой генерации углеводороды останутся ключевыми в энергобалансе еще долгое время. Поэтому наша продукция будет востребована, мы в этом уверены", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24" "Без российских энергетических ресурсов, или продукции, которая переработана из нее в конечную продукцию, сложно будет обеспечить экономическое развитие в мире: повышение качества жизни, энергообеспечение, энергобезопасность", - добавил вице-премьер. Новак напомнил, что Россия на мировых рынках занимает сегодня высокие позиции. В частности, на нефтяном - около 22% по экспорту, на газовом - 20%, по углю же Россия занимает третье место. "Плюс у нас одни из самых больших запасов энергетических ресурсов", - добавил Новак.
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экономика, александр новак, россия, нефть, природный газ
Экономика, Александр Новак, Россия, Нефть, Природный газ
10:14 23.12.2022
 
Российские энергоресурсы будут востребованы в мире, заявил Новак

Новак: российские энергоресурсы будут нужны, без них сложно обеспечить развитие экономики

© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Энергоресурсы России будут востребованы в мире, без них сложно обеспечить мировое экономическое развитие, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Несмотря на развитие солнечной, ветровой генерации углеводороды останутся ключевыми в энергобалансе еще долгое время. Поэтому наша продукция будет востребована, мы в этом уверены", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24"
"Без российских энергетических ресурсов, или продукции, которая переработана из нее в конечную продукцию, сложно будет обеспечить экономическое развитие в мире: повышение качества жизни, энергообеспечение, энергобезопасность", - добавил вице-премьер.
Новак напомнил, что Россия на мировых рынках занимает сегодня высокие позиции. В частности, на нефтяном - около 22% по экспорту, на газовом - 20%, по углю же Россия занимает третье место. "Плюс у нас одни из самых больших запасов энергетических ресурсов", - добавил Новак.
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ЭкономикаАлександр НовакРоссияНефтьПриродный газ
 
 
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