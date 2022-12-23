https://ria.ru/20221223/resursy-1840743940.html

Российские энергоресурсы будут востребованы в мире, заявил Новак

Российские энергоресурсы будут востребованы в мире, заявил Новак - РИА Новости, 23.12.2022

Российские энергоресурсы будут востребованы в мире, заявил Новак

Энергоресурсы России будут востребованы в мире, без них сложно обеспечить мировое экономическое развитие, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T10:14

2022-12-23T10:14

2022-12-23T10:14

экономика

александр новак

россия

нефть

природный газ

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Энергоресурсы России будут востребованы в мире, без них сложно обеспечить мировое экономическое развитие, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Несмотря на развитие солнечной, ветровой генерации углеводороды останутся ключевыми в энергобалансе еще долгое время. Поэтому наша продукция будет востребована, мы в этом уверены", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24" "Без российских энергетических ресурсов, или продукции, которая переработана из нее в конечную продукцию, сложно будет обеспечить экономическое развитие в мире: повышение качества жизни, энергообеспечение, энергобезопасность", - добавил вице-премьер. Новак напомнил, что Россия на мировых рынках занимает сегодня высокие позиции. В частности, на нефтяном - около 22% по экспорту, на газовом - 20%, по углю же Россия занимает третье место. "Плюс у нас одни из самых больших запасов энергетических ресурсов", - добавил Новак.

https://ria.ru/20221125/resursy-1834245602.html

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экономика, александр новак, россия, нефть, природный газ