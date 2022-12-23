https://ria.ru/20221223/reanimatsiya-1840726735.html
Два пассажира, пострадавшие в ДТП в Хабаровском крае, попали в реанимацию
Два пассажира, пострадавшие в ДТП в Хабаровском крае, попали в реанимацию - РИА Новости, 23.12.2022
Два пассажира, пострадавшие в ДТП в Хабаровском крае, попали в реанимацию
Два пассажира, пострадавшие в ДТП с автобусом в Хабаровском крае, находятся в тяжелом состоянии в реанимации, одному из них разорвало селезенку, сообщили... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T08:48
2022-12-23T08:48
2022-12-23T08:49
происшествия
советская гавань
хабаровский край
здоровье - общество
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ХАБАРОВСК, 23 дек - РИА Новости. Два пассажира, пострадавшие в ДТП с автобусом в Хабаровском крае, находятся в тяжелом состоянии в реанимации, одному из них разорвало селезенку, сообщили журналистам в минздраве региона. Самосвал въехал в автобус в Советской Гавани в Хабаровском крае утром в пятницу, за медпомощью обратились девять из 29 пассажиров, один из них был госпитализирован, сообщила РИА Новости представитель региональной госавтоинспекции Ольга Голубева. Как уточняет минздрав региона, медпомощь в районной больнице Совгавани оказывают 10 пассажирам. "На место аварии выехали четыре бригады СМП Советско-Гаванской районной больницы. Погибших нет... В реанимации находятся два пациента, состояние тяжелое. Одному провели операцию – у него был разрыв селезенки", - сообщает минздрав края. Отмечается, что в условиях стационара находятся пять пациентов. В хирургическом отделении – три человека, у них состояние средней степени тяжести. Остальные пять пациентов – на амбулаторном лечении.
https://ria.ru/20190203/1550311925.html
советская гавань
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происшествия, советская гавань, хабаровский край, здоровье - общество
Происшествия, Советская Гавань, Хабаровский край, Здоровье - Общество
08:48 23.12.2022 (обновлено: 08:49 23.12.2022)
Два пассажира, пострадавшие в ДТП в Хабаровском крае, попали в реанимацию
Два пассажира, пострадавшие в ДТП в Хабаровском крае, оказались в тяжелом состоянии