Рейтинг@Mail.ru
Два пассажира, пострадавшие в ДТП в Хабаровском крае, попали в реанимацию - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221223/reanimatsiya-1840726735.html
Два пассажира, пострадавшие в ДТП в Хабаровском крае, попали в реанимацию
Два пассажира, пострадавшие в ДТП в Хабаровском крае, попали в реанимацию - РИА Новости, 23.12.2022
Два пассажира, пострадавшие в ДТП в Хабаровском крае, попали в реанимацию
Два пассажира, пострадавшие в ДТП с автобусом в Хабаровском крае, находятся в тяжелом состоянии в реанимации, одному из них разорвало селезенку, сообщили... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T08:48
2022-12-23T08:49
происшествия
советская гавань
хабаровский край
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838116747_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_1993ead9928363e5b635654ed341d888.jpg
ХАБАРОВСК, 23 дек - РИА Новости. Два пассажира, пострадавшие в ДТП с автобусом в Хабаровском крае, находятся в тяжелом состоянии в реанимации, одному из них разорвало селезенку, сообщили журналистам в минздраве региона. Самосвал въехал в автобус в Советской Гавани в Хабаровском крае утром в пятницу, за медпомощью обратились девять из 29 пассажиров, один из них был госпитализирован, сообщила РИА Новости представитель региональной госавтоинспекции Ольга Голубева. Как уточняет минздрав региона, медпомощь в районной больнице Совгавани оказывают 10 пассажирам. "На место аварии выехали четыре бригады СМП Советско-Гаванской районной больницы. Погибших нет... В реанимации находятся два пациента, состояние тяжелое. Одному провели операцию – у него был разрыв селезенки", - сообщает минздрав края. Отмечается, что в условиях стационара находятся пять пациентов. В хирургическом отделении – три человека, у них состояние средней степени тяжести. Остальные пять пациентов – на амбулаторном лечении.
https://ria.ru/20190203/1550311925.html
советская гавань
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838116747_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_ce14a4b0d3e480a235f5fcf919e0d71c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, советская гавань, хабаровский край, здоровье - общество
Происшествия, Советская Гавань, Хабаровский край, Здоровье - Общество
08:48 23.12.2022 (обновлено: 08:49 23.12.2022)
 
Два пассажира, пострадавшие в ДТП в Хабаровском крае, попали в реанимацию

Два пассажира, пострадавшие в ДТП в Хабаровском крае, оказались в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в медиабанкДиагностический медицинский прибор в больнице
Диагностический медицинский прибор в больнице - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в медиабанк
Диагностический медицинский прибор в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 23 дек - РИА Новости. Два пассажира, пострадавшие в ДТП с автобусом в Хабаровском крае, находятся в тяжелом состоянии в реанимации, одному из них разорвало селезенку, сообщили журналистам в минздраве региона.
Самосвал въехал в автобус в Советской Гавани в Хабаровском крае утром в пятницу, за медпомощью обратились девять из 29 пассажиров, один из них был госпитализирован, сообщила РИА Новости представитель региональной госавтоинспекции Ольга Голубева.
Как уточняет минздрав региона, медпомощь в районной больнице Совгавани оказывают 10 пассажирам.
"На место аварии выехали четыре бригады СМП Советско-Гаванской районной больницы. Погибших нет... В реанимации находятся два пациента, состояние тяжелое. Одному провели операцию – у него был разрыв селезенки", - сообщает минздрав края.
Отмечается, что в условиях стационара находятся пять пациентов. В хирургическом отделении – три человека, у них состояние средней степени тяжести. Остальные пять пациентов – на амбулаторном лечении.
Сотрудники специальных служб на месте аварии на 926-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 03.02.2019
3 февраля 2019, 12:25
Крупные ДТП с автобусами в России в 2018-2019 годах
 
ПроисшествияСоветская ГаваньХабаровский крайЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала