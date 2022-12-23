https://ria.ru/20221223/pytki-1840923792.html

ЛНР надеется, что ООН отразит информацию о пытках ВСУ бойцов республики

ЛНР надеется, что ООН отразит информацию о пытках ВСУ бойцов республики - РИА Новости, 23.12.2022

ЛНР надеется, что ООН отразит информацию о пытках ВСУ бойцов республики

Уполномоченная по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова выразила надежду, что ООН отразит в отчетах свидетельства о пытках в... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T17:43

2022-12-23T17:43

2022-12-23T17:43

специальная военная операция на украине

в мире

виктория сердюкова

луганская народная республика

здоровье - общество

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украина

оон

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ЛУГАНСК, 23 дек – РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова выразила надежду, что ООН отразит в отчетах свидетельства о пытках в украинском плену военнослужащих Народной милиции ЛНР. Ранее омбудсмен ЛНР заявила, что на начало декабря свыше 100 вернувшихся из плена военнослужащих рассказали, что к ним применялось физическое насилие. "Сегодня напрямую наши военнослужащие представителю ООН рассказали о тех пытках, которые испытали в украинском плену. У нас собрана, в том числе в соответствии с процессуальным законодательством, соответствующая документация, подтверждающая эти факты. У ООН есть все рычаги для того, чтобы начать проводить официальное расследование в рамках своего мандата. Наши надежды, что они отразят в отчете жалобы военнослужащих, побывавших в украинском плену, может предпримут меры по недопущению в дальнейшем таких действий" - рассказала РИА Новости омбудсмен. Как заявляло Минобороны РФ, подавляющее большинство российских военнослужащих, попавших в плен на Украине, подвергаются пыткам и издевательствам. Зафиксированы многочисленные случаи избиений, намеренного причинения увечий, внесудебных расстрелов, неоказания медицинской помощи, а также других нарушений Женевской конвенции об обращении с военнопленными со стороны украинских военных.

https://ria.ru/20221201/vsu-1835445875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, виктория сердюкова, луганская народная республика, здоровье - общество, россия, украина, оон