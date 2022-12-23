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ЛНР надеется, что ООН отразит информацию о пытках ВСУ бойцов республики - РИА Новости, 23.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/pytki-1840923792.html
ЛНР надеется, что ООН отразит информацию о пытках ВСУ бойцов республики
ЛНР надеется, что ООН отразит информацию о пытках ВСУ бойцов республики - РИА Новости, 23.12.2022
ЛНР надеется, что ООН отразит информацию о пытках ВСУ бойцов республики
Уполномоченная по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова выразила надежду, что ООН отразит в отчетах свидетельства о пытках в... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T17:43
2022-12-23T17:43
специальная военная операция на украине
в мире
виктория сердюкова
луганская народная республика
здоровье - общество
россия
украина
оон
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ЛУГАНСК, 23 дек – РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова выразила надежду, что ООН отразит в отчетах свидетельства о пытках в украинском плену военнослужащих Народной милиции ЛНР. Ранее омбудсмен ЛНР заявила, что на начало декабря свыше 100 вернувшихся из плена военнослужащих рассказали, что к ним применялось физическое насилие. "Сегодня напрямую наши военнослужащие представителю ООН рассказали о тех пытках, которые испытали в украинском плену. У нас собрана, в том числе в соответствии с процессуальным законодательством, соответствующая документация, подтверждающая эти факты. У ООН есть все рычаги для того, чтобы начать проводить официальное расследование в рамках своего мандата. Наши надежды, что они отразят в отчете жалобы военнослужащих, побывавших в украинском плену, может предпримут меры по недопущению в дальнейшем таких действий" - рассказала РИА Новости омбудсмен. Как заявляло Минобороны РФ, подавляющее большинство российских военнослужащих, попавших в плен на Украине, подвергаются пыткам и издевательствам. Зафиксированы многочисленные случаи избиений, намеренного причинения увечий, внесудебных расстрелов, неоказания медицинской помощи, а также других нарушений Женевской конвенции об обращении с военнопленными со стороны украинских военных.
https://ria.ru/20221201/vsu-1835445875.html
луганская народная республика
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в мире, виктория сердюкова, луганская народная республика, здоровье - общество, россия, украина, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виктория Сердюкова, Луганская Народная Республика, Здоровье - Общество, Россия, Украина, ООН
17:43 23.12.2022
 
ЛНР надеется, что ООН отразит информацию о пытках ВСУ бойцов республики

Омбудсмен Сердюкова надеется, что ООН отразит информацию о пытках ВСУ бойцов ДНР

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкНашивки на военную форму
Нашивки на военную форму - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЛУГАНСК, 23 дек – РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова выразила надежду, что ООН отразит в отчетах свидетельства о пытках в украинском плену военнослужащих Народной милиции ЛНР.
Ранее омбудсмен ЛНР заявила, что на начало декабря свыше 100 вернувшихся из плена военнослужащих рассказали, что к ним применялось физическое насилие.
"Сегодня напрямую наши военнослужащие представителю ООН рассказали о тех пытках, которые испытали в украинском плену. У нас собрана, в том числе в соответствии с процессуальным законодательством, соответствующая документация, подтверждающая эти факты. У ООН есть все рычаги для того, чтобы начать проводить официальное расследование в рамках своего мандата. Наши надежды, что они отразят в отчете жалобы военнослужащих, побывавших в украинском плену, может предпримут меры по недопущению в дальнейшем таких действий" - рассказала РИА Новости омбудсмен.
Как заявляло Минобороны РФ, подавляющее большинство российских военнослужащих, попавших в плен на Украине, подвергаются пыткам и издевательствам. Зафиксированы многочисленные случаи избиений, намеренного причинения увечий, внесудебных расстрелов, неоказания медицинской помощи, а также других нарушений Женевской конвенции об обращении с военнопленными со стороны украинских военных.
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