https://ria.ru/20221223/python-1840711333.html

Эксперты выявили 175 вредоносных пакетов в хранилище открытого ПО на Python

Эксперты выявили 175 вредоносных пакетов в хранилище открытого ПО на Python - РИА Новости, 23.12.2022

Эксперты выявили 175 вредоносных пакетов в хранилище открытого ПО на Python

Компания по кибербезопасности Positive Technologies выявила 175 вредоносных пакетов в хранилище открытого программного обеспечения на языке программирования... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T04:44

2022-12-23T04:44

2022-12-23T04:48

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технологии

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Компания по кибербезопасности Positive Technologies выявила 175 вредоносных пакетов в хранилище открытого программного обеспечения на языке программирования Python, средняя продолжительность жизни таких пакетов до их удаления составляет 13 дней, говорится в исследования компании, результаты которого есть у РИА Новости. "В ходе исследования репозитория PyPI, которое длилось восемь месяцев, эксперты компании обнаружили 175 вредоносных пакетов, причем часть из них находилась там с 2018 года", - говорится в сообщении. Эксперты компании обнаружили в найденных пакетах различные типы или следы вредоносного ПО: стилеры (stealer) — вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей (63%); бэкдоры (backdoor) — ПО, с помощью которого злоумышленники могут незаметно дистанционно управлять устройством жертвы (20%); программы-загрузчики (downloader) — используются для загрузки вредоносного ПО на компьютер жертвы (6%). Также выявлены нежелательная для пользователя активность, например назойливые уведомления или удаление учетной записи Telegram (8%); proof of concept вредоносного ПО без вредоносной активности, разрушительных действий или краж (2%); программы-вымогатели (1%). "Разработчики загружают пакеты в свое программное обеспечение, что позволяет злоумышленнику атаковать пользователей этого ПО. Исследование также выявило, что средняя продолжительность жизни вредоносного пакета до его удаления — 13 дней. Это достаточный срок для заражения компьютера пользователя. Чаще всего пакеты маскируются под легитимные и используются для кражи данных", - отметили в компании. Создать репозиторий с незанятым именем на pypi.org для хранения Python-пакетов может любой желающий. У администраторов есть система Malware Checks, но ее правила обнаружения лежат в исходном коде проекта, и обойти их достаточно просто. Сама система при этом не является блокирующей: сигналы приходят на почту администраторам, после чего происходит проверка кода пакета и принимается решение о блокировке.

https://ria.ru/20221214/akimov-1838685101.html

https://ria.ru/20220617/python-1796281092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, технологии