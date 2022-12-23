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Силовики начали проверку после отставки главы района Белгородской области - РИА Новости, 23.12.2022
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Силовики начали проверку после отставки главы района Белгородской области
Силовики начали проверку после отставки главы района Белгородской области - РИА Новости, 23.12.2022
Силовики начали проверку после отставки главы района Белгородской области
Глава Вейделевского района Белгородской области Анатолий Тарасенко покинул пост, его работу проверяют силовики, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T13:19
2022-12-23T18:26
политика
жкх
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 23 дек — РИА Новости. Глава Вейделевского района Белгородской области Анатолий Тарасенко покинул пост, его работу проверяют силовики, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Гладков уточнил, что экс-глава района написал заявление об уходе, совет депутатов рассмотрел его на очередном заседании.Анатолий Тарасенко возглавлял администрацию Вейделевского района с 16 августа 2011 года.
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политика, жкх, вячеслав гладков, белгородская область
Политика, ЖКХ, Вячеслав Гладков, Белгородская область
13:19 23.12.2022 (обновлено: 18:26 23.12.2022)
 
Силовики начали проверку после отставки главы района Белгородской области

Силовики проверяют работу главы района Белгородской области после ухода Тарасенко с поста

© Фото : Администрация Вейделевского района/ВКонтактеАнатолий Тарасенко
Анатолий Тарасенко - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© Фото : Администрация Вейделевского района/ВКонтакте
Анатолий Тарасенко
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БЕЛГОРОД, 23 дек — РИА Новости. Глава Вейделевского района Белгородской области Анатолий Тарасенко покинул пост, его работу проверяют силовики, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Есть претензии силовых структур к его (Тарасенко. — Прим. ред.) деятельности. Проходят следственные мероприятия. Ждем их окончания", — написал чиновник.

Гладков уточнил, что экс-глава района написал заявление об уходе, совет депутатов рассмотрел его на очередном заседании.
Анатолий Тарасенко возглавлял администрацию Вейделевского района с 16 августа 2011 года.
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