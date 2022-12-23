https://ria.ru/20221223/proverka-1840812035.html

Силовики начали проверку после отставки главы района Белгородской области

Силовики начали проверку после отставки главы района Белгородской области - РИА Новости, 23.12.2022

Силовики начали проверку после отставки главы района Белгородской области

Глава Вейделевского района Белгородской области Анатолий Тарасенко покинул пост, его работу проверяют силовики, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T13:19

2022-12-23T13:19

2022-12-23T18:26

политика

жкх

вячеслав гладков

белгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840829149_0:74:1501:918_1920x0_80_0_0_c2381351179b4735dd0f8d37481c43c5.jpg

БЕЛГОРОД, 23 дек — РИА Новости. Глава Вейделевского района Белгородской области Анатолий Тарасенко покинул пост, его работу проверяют силовики, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Гладков уточнил, что экс-глава района написал заявление об уходе, совет депутатов рассмотрел его на очередном заседании.Анатолий Тарасенко возглавлял администрацию Вейделевского района с 16 августа 2011 года.

https://ria.ru/20221221/vzyatka-1840145813.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, жкх, вячеслав гладков, белгородская область