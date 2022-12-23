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Двум нижегородцам, отрезавшим уши и палец другу, дали срок в колонии - РИА Новости, 23.12.2022
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Двум нижегородцам, отрезавшим уши и палец другу, дали срок в колонии
Двум нижегородцам, отрезавшим уши и палец другу, дали срок в колонии - РИА Новости, 23.12.2022
Двум нижегородцам, отрезавшим уши и палец другу, дали срок в колонии
Двое жителей Нижегородской области, отрезавших уши и палец собутыльнику якобы за кражу вентилятора, осуждены на 9 и 12 лет колонии строгого режима, сообщило... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T16:47
2022-12-23T16:47
происшествия
россия
нижегородская область
семеновский район
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Двое жителей Нижегородской области, отрезавших уши и палец собутыльнику якобы за кражу вентилятора, осуждены на 9 и 12 лет колонии строгого режима, сообщило региональное управление СК РФ. По данным следствия, вечером 12 августа 2021 года в доме в деревне Елисеево Семеновского района в ходе ссоры с хозяином из-за якобы украденного им вентилятора гости жестоко избили 54-летнего потерпевшего, нанесли ему несколько ножевых ранений, а также отрезали ушные раковины и палец на ноге. Затем они заявили, что намерены убить мужчину, кинув в болото и привязав к нему камень. Мужчине удалось убежать, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство группой лиц, с особой жестокостью). "Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на 12 и 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении СУСК.
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россия
нижегородская область
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происшествия, россия, нижегородская область, семеновский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Семеновский район, Следственный комитет России (СК РФ)
16:47 23.12.2022
 
Двум нижегородцам, отрезавшим уши и палец другу, дали срок в колонии

Жителям Нижегородской области, отрезавшим уши и палец другу, дали девять и 12 лет колонии

© РИА Новости / Николай Гернет / Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ
Сотрудник Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Николай Гернет
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Сотрудник Следственного комитета РФ. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Двое жителей Нижегородской области, отрезавших уши и палец собутыльнику якобы за кражу вентилятора, осуждены на 9 и 12 лет колонии строгого режима, сообщило региональное управление СК РФ.
По данным следствия, вечером 12 августа 2021 года в доме в деревне Елисеево Семеновского района в ходе ссоры с хозяином из-за якобы украденного им вентилятора гости жестоко избили 54-летнего потерпевшего, нанесли ему несколько ножевых ранений, а также отрезали ушные раковины и палец на ноге. Затем они заявили, что намерены убить мужчину, кинув в болото и привязав к нему камень. Мужчине удалось убежать, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство группой лиц, с особой жестокостью).
"Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на 12 и 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении СУСК.
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьСеменовский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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