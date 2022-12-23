https://ria.ru/20221223/prigovor-1840902493.html

Двум нижегородцам, отрезавшим уши и палец другу, дали срок в колонии

Двум нижегородцам, отрезавшим уши и палец другу, дали срок в колонии - РИА Новости, 23.12.2022

Двум нижегородцам, отрезавшим уши и палец другу, дали срок в колонии

Двое жителей Нижегородской области, отрезавших уши и палец собутыльнику якобы за кражу вентилятора, осуждены на 9 и 12 лет колонии строгого режима, сообщило... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T16:47

2022-12-23T16:47

2022-12-23T16:47

происшествия

россия

нижегородская область

семеновский район

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Двое жителей Нижегородской области, отрезавших уши и палец собутыльнику якобы за кражу вентилятора, осуждены на 9 и 12 лет колонии строгого режима, сообщило региональное управление СК РФ. По данным следствия, вечером 12 августа 2021 года в доме в деревне Елисеево Семеновского района в ходе ссоры с хозяином из-за якобы украденного им вентилятора гости жестоко избили 54-летнего потерпевшего, нанесли ему несколько ножевых ранений, а также отрезали ушные раковины и палец на ноге. Затем они заявили, что намерены убить мужчину, кинув в болото и привязав к нему камень. Мужчине удалось убежать, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство группой лиц, с особой жестокостью). "Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на 12 и 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении СУСК.

https://ria.ru/20221222/nasilie-1840621191.html

россия

нижегородская область

семеновский район

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происшествия, россия, нижегородская область, семеновский район, следственный комитет россии (ск рф)