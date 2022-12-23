https://ria.ru/20221223/predpriyatie-1840989413.html
ДТЭК сообщила о повреждении энергопредприятия на Украине
ДТЭК сообщила о повреждении энергопредприятия на Украине - РИА Новости, 23.12.2022
ДТЭК сообщила о повреждении энергопредприятия на Украине
Энергетическое предприятие на Украине из-за повреждений прекратило свою работу, сообщает энергокомпания ДТЭК, не уточняя, в каком регионе это предприятие... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T22:21
2022-12-23T22:21
2022-12-23T22:22
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
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украина
дтэк
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Энергетическое предприятие на Украине из-за повреждений прекратило свою работу, сообщает энергокомпания ДТЭК, не уточняя, в каком регионе это предприятие находится. По данным ДТЭК, в пятницу из-за обстрела повреждено оборудование одного из энергетических предприятий ДТЭК Энерго. "...Станция прекратила производство электроэнергии", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. Отмечается, что энергетики приступят к восстановительным работам сразу, как позволит ситуация. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, дтэк, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, ДТЭК, Вооруженные силы РФ
22:21 23.12.2022 (обновлено: 22:22 23.12.2022)
ДТЭК сообщила о повреждении энергопредприятия на Украине
ДТЭК: энергетическое предприятие на Украине из-за повреждений прекратило свою работу