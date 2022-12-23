https://ria.ru/20221223/pravkomissiya-1840758465.html

Правкомиссия одобрила 230 проектов модернизации коммунальной инфраструктуры

Правкомиссия одобрила 230 проектов модернизации коммунальной инфраструктуры - РИА Новости, 23.12.2022

Правкомиссия одобрила 230 проектов модернизации коммунальной инфраструктуры

Президиум правительственной комиссии по региональному развитию РФ одобрил уже 230 проектов модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023-2024 годы, сообщил... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T10:57

2022-12-23T10:57

2022-12-23T11:07

россия

экономика

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президиум правительственной комиссии по региональному развитию РФ одобрил уже 230 проектов модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023-2024 годы, сообщил гендиректор Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов.Первые 37 миллиардов рублей займов на эти цели уже направлены в регионы из Фонда национального благосостояния (ФНБ). "Хочу заметить, что на этот год запланировано завершение работ на 40 различных объектах, в том числе на участках сетей", - приводит пресс-служба ФРТ слова Шагиахметова.Он добавил, что всего на эти цели предусмотрено выделение из Фонда национального благосостояния около 150 миллиардов рублей.При этом, уточнил Шагиахметов, составлять рейтинги регионов, реализующих программу, еще рано. "Рейтинговать пока регионы по механизмам Фонда национального благосостояния я не могу, ведь только-только раздали средства. Соответственно, и сам предмет рейтингования появится не раньше следующего года", - подчеркнул гендиректор ФРТ.Вместе с тем, по его оценкам, активность проявили почти все регионы России. "У нас там, по-моему, более 60 субъектов уже включены в эти программы. Так что первые оценки и рейтинги - в 2023 году", - заявил он.Вторым инструментом финансирования программы Шагиахметов назвал предоставление федеральных субсидий на невозвратной основе."По этой линии на первом этапе планируется выделение средств в размере 130 миллиардов рублей. Мероприятия будут реализовываться по комплексным региональным программам модернизации. Каждое должно быть реализовано в течение двух лет. Эффектом программы станет снижение износа, аварийности коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставления коммунальных услуг", - добавил гендиректор Фонда развития территорий.Он напомнил, что программу финансирования строительства и реконструкции коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда национального благосостояния правительство России одобрило в начале 2022 года. В ее рамках предусмотрено предоставление долгосрочных займов организациям на обновление в регионах систем тепло- и водоснабжения, а также очистных сооружений.Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" создана путем объединения Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. К целям деятельности фонда относятся создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, содействие модернизации ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий, сокращение жилищного фонда, непригодного для проживания.

https://realty.ria.ru/20221221/pereselenie-1840300876.html

россия

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

россия, экономика, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)