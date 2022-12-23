https://ria.ru/20221223/pozhar-1840999445.html

На западе Москвы ликвидировали открытое горение на складе

На западе Москвы ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 23.12.2022

На западе Москвы ликвидировали открытое горение на складе

Открытое горение на складе на улице Горбунова на западе Москвы ликвидировали, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T23:13

2022-12-23T23:13

2022-12-23T23:13

происшествия

москва

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Открытое горение на складе на улице Горбунова на западе Москвы ликвидировали, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Вечером в пятницу в столином главке МЧС сообщили, что пожар начался в складском здании по адресу: улица Горбунова, 2. По данным из открытых источников, в этом здании находится ОАО "Всероссийский институт легких сплавов". В экстренных службах сообщали РИА Новости, что на месте пожара были слышны взрывы баллонов. "В 22.43 открытое горение ликвидировано на площади 100 квадратных метров", - уточнили в экстренных службах.

https://ria.ru/20220803/pozhary-1806941639.html

москва

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, москва