https://ria.ru/20221223/pozhar-1840999445.html
На западе Москвы ликвидировали открытое горение на складе
На западе Москвы ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 23.12.2022
На западе Москвы ликвидировали открытое горение на складе
Открытое горение на складе на улице Горбунова на западе Москвы ликвидировали, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T23:13
2022-12-23T23:13
2022-12-23T23:13
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27080/18/270801829_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_5df51a8ee8dc5aec7fba3edf3cd3b2dd.jpg
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Открытое горение на складе на улице Горбунова на западе Москвы ликвидировали, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Вечером в пятницу в столином главке МЧС сообщили, что пожар начался в складском здании по адресу: улица Горбунова, 2. По данным из открытых источников, в этом здании находится ОАО "Всероссийский институт легких сплавов". В экстренных службах сообщали РИА Новости, что на месте пожара были слышны взрывы баллонов. "В 22.43 открытое горение ликвидировано на площади 100 квадратных метров", - уточнили в экстренных службах.
https://ria.ru/20220803/pozhary-1806941639.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27080/18/270801829_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_740abd7aad87eda0f87633500a5d96d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На западе Москвы ликвидировали открытое горение на складе
В Москве на улице Горбунова ликвидировали открытое горение на складе
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Открытое горение на складе на улице Горбунова на западе Москвы ликвидировали, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Вечером в пятницу в столином главке МЧС сообщили, что пожар начался в складском здании по адресу: улица Горбунова, 2. По данным из открытых источников, в этом здании находится ОАО "Всероссийский институт легких сплавов". В экстренных службах сообщали РИА Новости, что на месте пожара были слышны взрывы баллонов.
"В 22.43 открытое горение ликвидировано на площади 100 квадратных метров", - уточнили в экстренных службах.