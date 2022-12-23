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На западе Москвы ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 23.12.2022
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На западе Москвы ликвидировали открытое горение на складе
На западе Москвы ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 23.12.2022
На западе Москвы ликвидировали открытое горение на складе
Открытое горение на складе на улице Горбунова на западе Москвы ликвидировали, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T23:13
2022-12-23T23:13
происшествия
москва
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Открытое горение на складе на улице Горбунова на западе Москвы ликвидировали, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Вечером в пятницу в столином главке МЧС сообщили, что пожар начался в складском здании по адресу: улица Горбунова, 2. По данным из открытых источников, в этом здании находится ОАО "Всероссийский институт легких сплавов". В экстренных службах сообщали РИА Новости, что на месте пожара были слышны взрывы баллонов. "В 22.43 открытое горение ликвидировано на площади 100 квадратных метров", - уточнили в экстренных службах.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
23:13 23.12.2022
 
На западе Москвы ликвидировали открытое горение на складе

В Москве на улице Горбунова ликвидировали открытое горение на складе

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Тушение пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Открытое горение на складе на улице Горбунова на западе Москвы ликвидировали, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Вечером в пятницу в столином главке МЧС сообщили, что пожар начался в складском здании по адресу: улица Горбунова, 2. По данным из открытых источников, в этом здании находится ОАО "Всероссийский институт легких сплавов". В экстренных службах сообщали РИА Новости, что на месте пожара были слышны взрывы баллонов.
"В 22.43 открытое горение ликвидировано на площади 100 квадратных метров", - уточнили в экстренных службах.
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