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Площадь возгорания склада на западе Москвы составляет около 400 квадратов - РИА Новости, 23.12.2022
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Площадь возгорания склада на западе Москвы составляет около 400 квадратов
Площадь возгорания склада на западе Москвы составляет около 400 квадратов - РИА Новости, 23.12.2022
Площадь возгорания склада на западе Москвы составляет около 400 квадратов
Площадь пожара на складе на западе Москвы составляет около 400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T22:58
2022-12-23T22:58
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Площадь пожара на складе на западе Москвы составляет около 400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "По предварительной информации, происходит возгорание на складе на площади около 400 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
22:58 23.12.2022
 
Площадь возгорания склада на западе Москвы составляет около 400 квадратов

МЧС: площадь возгорания склада на западе Москвы составляет около 400 квадратных метров

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Тушение пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Площадь пожара на складе на западе Москвы составляет около 400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"По предварительной информации, происходит возгорание на складе на площади около 400 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Пожар на складе Ozon в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 14:34
Крупные пожары на складах в России в 2022 году
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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