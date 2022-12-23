https://ria.ru/20221223/pozhar-1840998364.html

Площадь возгорания склада на западе Москвы составляет около 400 квадратов

Площадь возгорания склада на западе Москвы составляет около 400 квадратов - РИА Новости, 23.12.2022

Площадь возгорания склада на западе Москвы составляет около 400 квадратов

Площадь пожара на складе на западе Москвы составляет около 400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T22:58

2022-12-23T22:58

2022-12-23T22:58

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Площадь пожара на складе на западе Москвы составляет около 400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "По предварительной информации, происходит возгорание на складе на площади около 400 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

https://ria.ru/20220803/pozhary-1806941639.html

москва

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)