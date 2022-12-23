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Площадь возгорания склада на западе Москвы составляет около 400 квадратов
Площадь возгорания склада на западе Москвы составляет около 400 квадратов - РИА Новости, 23.12.2022
Площадь возгорания склада на западе Москвы составляет около 400 квадратов
Площадь пожара на складе на западе Москвы составляет около 400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T22:58
2022-12-23T22:58
2022-12-23T22:58
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Площадь пожара на складе на западе Москвы составляет около 400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "По предварительной информации, происходит возгорание на складе на площади около 400 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
https://ria.ru/20220803/pozhary-1806941639.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь возгорания склада на западе Москвы составляет около 400 квадратов
МЧС: площадь возгорания склада на западе Москвы составляет около 400 квадратных метров