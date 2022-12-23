https://ria.ru/20221223/pozhar-1840989550.html

На западе Москвы загорелся склад

На западе Москвы загорелся склад - РИА Новости, 23.12.2022

На западе Москвы загорелся склад

Пожар тушат в складском здании на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T22:22

2022-12-23T22:22

2022-12-23T23:13

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Пожар тушат в складском здании на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.По данным ведомства, пожар начался в 21.43."Горбунова, дом 2, подразделения на месте, работают. Предварительно, загорание в складском здании. Что горит и площадь пожара выясняются. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.По данным из открытых источников, в этом здании находится ОАО "Всероссийский институт легких сплавов".В ведомстве отметили, что информация о возгорании площадью 600 квадратных метров, распространяемая в СМИ, не соответствует действительности.

https://ria.ru/20220803/pozhary-1806941639.html

москва

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)