https://ria.ru/20221223/pozhar-1840989550.html
На западе Москвы загорелся склад
На западе Москвы загорелся склад - РИА Новости, 23.12.2022
На западе Москвы загорелся склад
Пожар тушат в складском здании на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T22:22
2022-12-23T22:22
2022-12-23T23:13
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Пожар тушат в складском здании на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.По данным ведомства, пожар начался в 21.43."Горбунова, дом 2, подразделения на месте, работают. Предварительно, загорание в складском здании. Что горит и площадь пожара выясняются. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.По данным из открытых источников, в этом здании находится ОАО "Всероссийский институт легких сплавов".В ведомстве отметили, что информация о возгорании площадью 600 квадратных метров, распространяемая в СМИ, не соответствует действительности.
https://ria.ru/20220803/pozhary-1806941639.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
22:22 23.12.2022 (обновлено: 23:13 23.12.2022)
На западе Москвы загорелся склад
МЧС: в складском здании на западе Москвы тушат пожар, информации о пострадавших нет
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Пожар тушат в складском здании на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
По данным ведомства, пожар начался в 21.43.
"Горбунова, дом 2, подразделения на месте, работают. Предварительно, загорание в складском здании. Что горит и площадь пожара выясняются. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.
По данным из открытых источников, в этом здании находится ОАО "Всероссийский институт легких сплавов".
В ведомстве отметили, что информация о возгорании площадью 600 квадратных метров, распространяемая в СМИ, не соответствует действительности.