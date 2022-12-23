https://ria.ru/20221223/potolok-1840753376.html
Новак назвал зависимость России от потолка цен на нефть неприемлемой
Новак назвал зависимость России от потолка цен на нефть неприемлемой - РИА Новости, 23.12.2022
Новак назвал зависимость России от потолка цен на нефть неприемлемой
Зависимость России от потолка цен на нефть неприемлема, сегодня он может находиться на уровне 60 долларов за баррель, завтра - на другом, РФ будет стремиться... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T10:44
2022-12-23T10:44
2022-12-23T13:23
экономика
россия
цены на нефть
александр новак
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Зависимость России от потолка цен на нефть неприемлема, сегодня он может находиться на уровне 60 долларов за баррель, завтра - на другом, РФ будет стремиться находить с контрагентами взаимоприемлемые подходы, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Мы будем все делать для того, чтобы мы с нашими контрагентами находили точки взаимоприемлемые... Мы считаем, что в текущей ситуации даже можно пойти на риски снижения добычи, чем руководствоваться политикой продажи относительно потолка цен: сегодня он 60 долларов, завтра он может быть любым. И попадать в зависимость от каких-то принимаемых решений со стороны недружественных стран - это неприемлемо для нас", - сказал Новак в интервью в эфире телеканала "Россия 24".С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую перевозить и страховать запрещено.Новак отметил, что меры по предельной цене на нефть не экономические, а политические. В результате возникает дефицит энергоресурсов и рост цен в Европе и США, который сопровождается инфляцией с двузначными цифрами и закрытием производств. Кроме того, добавил вице-премьер, в механизме "много неясностей".Россия подготовила ответ на введение потолка цен. Новак отметил, что соответствующий указ президента согласован и "на выходе". Документ, как уточнил вице-премьер, запрещает поставки нефти нефтепродуктов тем, кто в контрактах будет требовать соответствия потолку цен.
https://ria.ru/20221223/gaz-1840771557.html
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экономика, россия, цены на нефть, александр новак, австралия, европа, евросоюз
Экономика, Россия, Цены на нефть, Александр Новак, Австралия, Европа, Евросоюз
10:44 23.12.2022 (обновлено: 13:23 23.12.2022)
Новак назвал зависимость России от потолка цен на нефть неприемлемой
Новак: потолок цен на нефть непостоянный, зависимость России от такой политики неприемлема
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Зависимость России от потолка цен на нефть неприемлема, сегодня он может находиться на уровне 60 долларов за баррель, завтра - на другом, РФ будет стремиться находить с контрагентами взаимоприемлемые подходы, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы будем все делать для того, чтобы мы с нашими контрагентами находили точки взаимоприемлемые... Мы считаем, что в текущей ситуации даже можно пойти на риски снижения добычи, чем руководствоваться политикой продажи относительно потолка цен: сегодня он 60 долларов, завтра он может быть любым. И попадать в зависимость от каких-то принимаемых решений со стороны недружественных стран - это неприемлемо для нас", - сказал Новак в интервью в эфире телеканала "Россия 24".
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Новак отметил, что меры по предельной цене на нефть не экономические, а политические. В результате возникает дефицит энергоресурсов и рост цен в Европе и США, который сопровождается инфляцией с двузначными цифрами и закрытием производств. Кроме того, добавил вице-премьер, в механизме "много неясностей".
Россия подготовила ответ на введение потолка цен. Новак отметил, что соответствующий указ президента согласован и "на выходе". Документ, как уточнил вице-премьер, запрещает поставки нефти нефтепродуктов тем, кто в контрактах будет требовать соответствия потолку цен.