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В Энергодар прибыла первая партия помощи, собранной на марафоне Росатома

В Энергодар прибыла первая партия помощи, собранной на марафоне Росатома - РИА Новости, 23.12.2022

В Энергодар прибыла первая партия помощи, собранной на марафоне Росатома

20 декабря в город Энергодар прибыла первая партия машин с предметами первой необходимости, собранными российскими атомщиками в рамках отраслевого марафона... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T20:08

2022-12-23T20:08

2022-12-23T20:08

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МОСКВА, 23 дек – Пресс-служба Госкорпорации "Росатом". 20 декабря в город Энергодар прибыла первая партия машин с предметами первой необходимости, собранными российскими атомщиками в рамках отраслевого марафона "Росатом вместе с Энергодаром".Все привезенные вещи готовы к передаче энергодарцам и работникам Запорожской АЭС. Детям школ и детских садов города привезли более 1000 пледов, 200 комплектов постельного белья, 1000 канцелярских наборов, а также спортивное оборудование и инвентарь (шведские стенки, футбольные ворота, ракетки, обручи, скакалки, мячи, кегли и многое другое). Все это было собрано за неделю сотрудниками атомной отрасли и закуплено на средства тех, кто принял участие в марафоне.Уже в пути находятся две фуры Концерна "Росэнергоатом" с мандаринами, лимонами и апельсинами. Следом отправится около 3,5 тысяч новогодних подарков для детей работников Запорожской АЭС и Энергодара – игрушки, сладости, книги и настольные игры. Помощь оказывается и тем жителям города, которые особо в ней нуждаются – пожилым людям, ветеранам, малоимущим. До 25 декабря им планируется отправить еще 1000 продуктовых наборов общим весом более 3-х тонн с продуктами к новогоднему столу. Помощь отрасли на этом не закончится – марафон продолжится и в следующем году.Всех неравнодушных к ситуации в Энергодаре поблагодарил Первый заместитель директора АО "ЭО ЗАЭС" – директор Запорожской атомной станции Юрий Черничук: "Сегодня благодаря братской поддержке, которую нам оказывают атомщики со всей страны, мы ощущаем себя настоящей семьёй. Эта поддержка не словом, а делом, станет для нас большим подспорьем в эту сложную зиму".Общая информация о мероприятии:Марафон "Росатом вместе с Энергодаром" в поддержку жителей города стартовал 12 декабря 2022 года. Инициативу провести марафон выдвинул генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Жизнь и благополучие жителей атомных городов, экологическая безопасность территорий – приоритетные ценности для атомной отрасли России. В этом году к семейству атомных городов "Росатома" добавился еще один – Энергодар.Атомщики всей страны помогают городу пережить сложную зиму. В марафоне уже принимают участие все предприятия Росатома.В рамках марафона организован сбор вещей и денег на сайте марафона. На собранные средства уже оказывается помощь детским садам, школам, медицинским учреждениям и ветеранским организациям. За сбор необходимых вещей, список которых был согласован с руководством Энергодара и Запорожской АЭС, в отрасли отвечают кадровые службы предприятий. Однако его могут поддержать только сотрудники атомной отрасли через свои кадровые службы."12 декабря я от имени руководства отрасли предложил нам всем объединиться и поучаствовать в марафоне помощи, чтобы энергодарцы смогли легче пережить зиму. Ведь сейчас в городе не хватает самого необходимого. И для меня очень важно, что это предложение было с энтузиазмом подхвачено нашими сотрудниками, – сказал Алексей Лихачев в своем видеообращении к работникам отрасли. – Я и мои коллеги, руководители Росатома и дивизионов, перевели свои месячные оклады в общую копилку средств, на которые будут приобретаться все необходимые вещи. Это медицинские техника и автотранспорт, лекарства, школьное оборудование, в том числе, компьютеры, обогреватели, мебель для школ и детских садов". Он также отметил, что перевести любую сумму в помощь жителям Энергодара все желающие могут на сайте https://rosatom-energodar.ru.В самом начале марафона в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Красноярске была оперативно налажена работа по сбору, сортировке и подготовке к отгрузке вещей, привозимых туда из всех городов присутствия Росатома. Оттуда в Энергодар 16 декабря отправилась первая партия гуманитарной помощи, и до конца декабря планируется отправка еще нескольких аналогичных автоколонн. В эту работу активно вовлечено волонтерское движение Росатома.В марафоне приняли участие все предприятия атомной отрасли. О том, как поддерживают акцию в Росатоме и за его пределами, в режиме реального времени рассказывает сайт марафона https://rosatom-energodar.ru.Не остаются в стороне и партнеры Росатома. Например, Федеральное медико-биологическое агентство начало оказывать медицинскую поддержку жителям, в том числе, проводить диспансеризацию детей и профосмотры персонала Запорожской АЭС.Как помочь:Сделать пожертвование на сайте марафона может любой желающий.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы