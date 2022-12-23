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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 23.12.2022
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Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 23.12.2022
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода, осадки и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T08:43
2022-12-23T08:43
общество
москва
московская область (подмосковье)
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Облачная погода, осадки и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 738 миллиметров ртутного столба, это существенно ниже нормы.
москва
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Москва превратилась в каток: последствия ледяного дождя в столице
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общество, москва, московская область (подмосковье), центр "фобос", погода, видео
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Центр "Фобос", Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Облачная погода, осадки и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
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08:43 23.12.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Синоптик "Фобоса" Синенков пообещал москвичам осадки и до трех градусов тепла в пятницу

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкМужчина на одной из улиц в Москве
Мужчина на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мужчина на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Облачная погода, осадки и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня ожидаем облачную погоду, временами небольшие осадки, максимальная температура в столице плюс 1 - плюс 3 градуса, по Московской области минус 1 - плюс 4 градуса", - рассказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 738 миллиметров ртутного столба, это существенно ниже нормы.
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Центр "Фобос"Погода
 
 
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