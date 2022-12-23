https://ria.ru/20221223/pogoda-1840726249.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 23.12.2022

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная погода, осадки и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T08:43

2022-12-23T08:43

2022-12-23T08:43

общество

москва

московская область (подмосковье)

центр "фобос"

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599112404_0:0:2733:1537_1920x0_80_0_0_bd2822b3520a28ad28a166bec191dd89.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Облачная погода, осадки и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 738 миллиметров ртутного столба, это существенно ниже нормы.

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Москва превратилась в каток: последствия ледяного дождя в столице Москва превратилась в каток: последствия ледяного дождя в столице 2022-12-23T08:43 true PT0M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), центр "фобос", погода, видео