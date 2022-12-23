https://ria.ru/20221223/pogoda-1840726249.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 23.12.2022
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода, осадки и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T08:43
2022-12-23T08:43
2022-12-23T08:43
общество
москва
московская область (подмосковье)
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Облачная погода, осадки и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 738 миллиметров ртутного столба, это существенно ниже нормы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Москва превратилась в каток: последствия ледяного дождя в столице
Москва превратилась в каток: последствия ледяного дождя в столице
2022-12-23T08:43
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PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), центр "фобос", погода, видео
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Центр "Фобос", Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Облачная погода, осадки и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
2022-12-23T08:43
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PT0M40S
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Синоптик "Фобоса" Синенков пообещал москвичам осадки и до трех градусов тепла в пятницу