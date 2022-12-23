https://ria.ru/20221223/pogibshie-1840825768.html
Число погибших в ДТП под Тверью увеличилось до двух
Число погибших в ДТП под Тверью увеличилось до двух - РИА Новости, 23.12.2022
Число погибших в ДТП под Тверью увеличилось до двух
Количество погибших в массовом ДТП под Тверью увеличилось до двух, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T13:48
2022-12-23T13:48
2022-12-23T13:48
происшествия
тверь
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РЯЗАНЬ, 23 дек – РИА Новости. Количество погибших в массовом ДТП под Тверью увеличилось до двух, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. Ранее ведомство информировало, что в пятницу на федеральной трассе М-10 "Россия" под Тверью произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей, среди которых большегруз и машина скорой помощи, погиб один человек, четверо пострадали. "Двое погибших, трое пострадавших", - сообщили в УМВД.
https://ria.ru/20221214/dtp-1838586113.html
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происшествия, тверь
Число погибших в ДТП под Тверью увеличилось до двух
МВД: число погибших в массовом ДТП под Тверью увеличилось до двух
РЯЗАНЬ, 23 дек – РИА Новости. Количество погибших в массовом ДТП под Тверью увеличилось до двух, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.
Ранее ведомство информировало, что в пятницу на федеральной трассе М-10 "Россия" под Тверью произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей, среди которых большегруз и машина скорой помощи, погиб один человек, четверо пострадали.
"Двое погибших, трое пострадавших", - сообщили в УМВД.