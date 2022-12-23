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Число погибших в ДТП под Тверью увеличилось до двух - РИА Новости, 23.12.2022
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Число погибших в ДТП под Тверью увеличилось до двух
Число погибших в ДТП под Тверью увеличилось до двух - РИА Новости, 23.12.2022
Число погибших в ДТП под Тверью увеличилось до двух
Количество погибших в массовом ДТП под Тверью увеличилось до двух, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T13:48
2022-12-23T13:48
происшествия
тверь
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РЯЗАНЬ, 23 дек – РИА Новости. Количество погибших в массовом ДТП под Тверью увеличилось до двух, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. Ранее ведомство информировало, что в пятницу на федеральной трассе М-10 "Россия" под Тверью произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей, среди которых большегруз и машина скорой помощи, погиб один человек, четверо пострадали. "Двое погибших, трое пострадавших", - сообщили в УМВД.
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происшествия, тверь
Происшествия, Тверь
13:48 23.12.2022
 
Число погибших в ДТП под Тверью увеличилось до двух

МВД: число погибших в массовом ДТП под Тверью увеличилось до двух

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 23 дек – РИА Новости. Количество погибших в массовом ДТП под Тверью увеличилось до двух, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.
Ранее ведомство информировало, что в пятницу на федеральной трассе М-10 "Россия" под Тверью произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей, среди которых большегруз и машина скорой помощи, погиб один человек, четверо пострадали.
"Двое погибших, трое пострадавших", - сообщили в УМВД.
На месте ДТП с участием грузовика и скорой помощи в Томской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 13:58
Крупные ДТП с участием машин скорой помощи в России в 2022 году
 
ПроисшествияТверь
 
 
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